"Nu am pierdut jocuri la Craiova de maniera asta". Eugen Neagoe, săgeți directe către Laurențiu Reghecampf și Mihai Rotaru

FCSB a realizat diferenţa în prima repriză, prin golurile marcate de Darius Olaru (13, 45) şi Risto Radunovic (21). Gazdele au avut şi o bară, prin Andrea Compagno.

Vicecampioana a trecut cu bine peste primul eşec din acest campionat, 1-2 cu UTA Arad, din etapa a șaptea și s-a distanțat la două puncte de CFR Cluj. Universitatea Craiova a pierdut al doilea meci consecutiv, fără a marcat vreun gol.

Eugen Neagoe, săgeți către Laurențiu Reghecampf

Fostul antrenor al oltenilor a comentat înfrângerea suferită de Universitatea Craiova în fața celor de la FCSB, explicând că echipa a avut rezultate bune cu vicecampioana României când era antrenată de el.

"Nu știu ce s-a întâmplat, ce strategie a fost la acest joc. Eu am jucat de trei ori cu FCSB și în toate partidele am avut momente foarte bune, posesie, am controlat partidele.

Inclusiv la București, unde am făcut de două ori 1-1. Aseară (n.r. - sâmbătă) nu știu ce s-a întâmplat. Aceeași desfășurare a fost și cu Farul. Eu pot să spun de perioada mea la Craiova, noi nu am pierdut așa categoric, cu 3-0.

Noi dominam adversarii, ratam foarte multe ocazii. Repet, noi am fost peste FCSB, inclusiv la meciul de la Craiova, în care ne-a bătut (n.r. Craiova - FCSB 1-2, în play-off). Chiar ei au recunoscut că au câștigat cu mare noroc.

Nu am pierdut jocuri la Craiova de maniera asta. Eu pot să vorbesc de perioada mea. A văzut toată lumea ce s-a întâmplat aseară. FCSB a câștigat cu o ușurință dezarmantă", a declarat Eugen Neagoe, potrivit iAMSport.