Cele două cluburi s-au întâlnit la Sfântu Gheorghe în a șasea etapă din startul noului sezon din Superliga României. Sepsi OSK și FC Hermannstadt au împărțit punctele, după ce tabela de marcaj a rămas blocată la 1-1.

Niczuly a avut un mesaj dur de transmis fanilor lui Sepsi OSK

La flash-interviu, Roland Niczuly a vorbit despre fanii echipei din Sfântu Gheorghe, evidențiind faptul că la stadion se strâng doar în momentul în care echipa evoluează în cupele europene.

Goalkeeperul lui Sepsi OSK a precizat că și-ar dori ca fanii să vină la stadion și în momentul în care covăsnenii joacă în campionat, mai ales că se simte lipsa lor la meciurile echipei de acasă.

„Din păcate am reuşit doar un punct în această seara. Cred că e un scor echitabil. Am primit gol pe o fază statică. E al doilea gol la fel. Sincer ne aşteptam la mai multă lume, am făcut o performanţă istorică, ne aşteptam ca suporterii să vină altăuri de noi şi la meciurile din Superligă.

Se pare că doar la meciurile din Europa sunt curioşi. Sper ca pe viitor să ne sustina pentru că se simte lipsa lor”, a spus Roland Niczuly, după meci.

Sepsi OSK - FC Hermannstadt 1-1

Covăsnenii au deschis scorul în minutul 45, grație reușitei lui Sherif Kallaku. În repriza secundă, Florin Bejan a restabilit egalitatea în minutul 53, iar tabela a rămas nemodificată până la finalul celor 90 de minute.

În urma rezultatului de egalitate, Sepsi OSK a ajuns, astfel, la nouă puncte și ocupă în acest moment a patra poziție. FC Hermannstadt se află pe locul opt cu șapte puncte.