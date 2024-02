Cele două echipe s-au întâlnit pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași. După fluierul de final al lui Iulian Călin, Poli Iași și FC Voluntari au împărțit punctele.

Nicolae Dică știe unde a suferit echipa sa în remiza de la Iași

Nicolae Dică, antrenorul lui FC Voluntari, a bifat a doua remiză de când a preluat trupa de pe stadionul ”Anghel Iordănescu” din Ilfov, înlocuindu-i staff-ul lui Marin Dună & Ilie Poenaru.

După meciul de la Iași, Nicolae Dică a vorbit despre evoluția elevilor săi și a subliniat faptul că FC Voluntari a suferit pe faza de atac, mai exact la ultima pasă.

De asemenea, antrenorul a precizat că a abordat diferit din punct de vedere tactic partida cu Poli Iași față de precedenta remiză cu FC Hermannstadt.

”Defensiv am făcut un joc bun, nu le-am dat celor de la Iaşi ocazii de a marca. Pe plan ofensiv, din păcate, la ultima pasă am suferit. Ne-am creat 10-12 contraatacuri, dar nu am reuşit să le finalizăm. Trebuie să fim mai concentraţi.

Sunt meciuri importante, cu miză, cu presiune. Am abordat diferit jocul faţă de etapa trecută, cu Hermannstadt. Încercăm să acumulăm puncte de la fiecare joc”, a spus Nicolae Dică.

Poli Iași și FC Voluntari, în campionat

După 25 de etape disputate în Superliga României, FC Voluntari se află pe locul 13 cu 27 de puncte. În consecință, ilfovenii au înregistrat până acum șase victorii, nouă remize și 10 eșecuri.

De cealaltă parte, Poli Iași se situează pe locul 14 cu același număr de puncte. Trupa lui Leo Grozavu a obținut, așadar, șase victorii, nouă rezultate de egalitate și 10 înfrângeri.