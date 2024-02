Dică îl înlocuiește la FC Voluntari pe Ilie Poenaru și preia echipa ilfoveană de pe loc de baraj, 14, cu 25 de puncte acumulate în primele 23 de runde.

Ce a spus Nicolae Dică la prima conferință de presă de la FC Voluntari

La prima conferință de presă, Nicolae Dică a spus că obiectivul echipei este salvarea de la retrogradare, însă obiectivul său personal este ceva mai îndrăzneț - clasarea în primele nouă echipe.

...despre sosirea la FC Voluntari: "Vreau să mulțumesc celor din conducerea lui FC Voluntarai că mi-au oferit șansa de a antrena din nou în Liga 1. Voi face tot ce depinde de mine și de staff să reușim să ne îndeplinim obiectivele. Cu siguranță am venit pentru că am mare încredere în lotul pe care îl am la dispoziție. Îi cunosc pe majoritatea, cu unii am lucrat. Eu consider că locul lui FC Voluntari nu este cel de acum. Îmi doresc mult mai mult de la jucători, vom munci în fiecare zi să fim mai buni și vom face totul pentru a ne îndeplini obiectivele propuse"

...despre dorința de victorie la fiecare meci: "Și eu îmi doresc să câștig orice meci. Așa am fost crescut, așa voi rămâne în continuare, cu orice adversar voi aborda jocul să câștigăm. În mentalitatea mea nu există să joc vreun meci la egal. Întotdeauna merg să câștig cele 3 puncte. Nu vom avea un drum ușor, dar eu cred că putem avea rezultate pozitive. Ne așteaptă un început dificil, cu Sibiul și cu două echipe care luptă pentru evitarea retrogradării".

...despre obiectiv: "Obiectivul este să rămânem în Liga 1, dar obiectivul personal e să terminăm pe locurile 7-9. Asta îmi doresc și cred în treaba asta. Dacă nu credeam, nu le spuneam asta jucătorilor și nici vouă. Am mare încredere în ce putem să facem"

...despre situația actuală a echipei: "Am analizat echipa, urmăresc jocurile din prima ligă, dar nu vreau să comentez pentru că se va interpreta că dau în antrenorul care a fost înainte. Am văzut foarte bine ce s-a întâmplat la echipă. Acum știu despre ce e vorba și vom încerca să îndreptăm lucrurile. S-au făcut și lucruri bune înainte, nu numai negative. Important e să facem cât mai puține greșeli de acum înainte și să avem mai multe lucruri pozitive decât negative"

...despre Ilie Poenaru: "Deocamdată n-am avut nicio discuție cu Ilie Poenaru, dar o să vorbesc zilele acestea cu el. Preparatorul fizic din staff-ul lui a rămas, am avut discuții cu el aseară și azi dimineață, deci cunosc ce s-a lucrat în mare până acum"

...despre presiune: "Presiune e oriunde. Așa a fost și la FCSB, și la Craiova, și la Mioveni. Eu nu am o problemă să preiau o echipă în timpul campionatului. Nu suntem pe un loc onorabil pentru condițiile care sunt aici și pentru lotul de jucători. Ne dorim să fim mai sus, dar trebuie muncă multă în fiecare zi. Vreau să văd o altă atitudine din partea jucătorilor mei la fiecare meci. Doar așa vom reuși"

...despre lupta cu Dinamo pentru evitarea retrogradării: "Nu doar cu Dinamo ne luptăm, ci și cu Botoșani sau cele din fața noastră, Oțelul, Iași și celelalte. Nu am un țel să bat o anume echipă. Îmi doresc să câștig cu oricine. Nu mă gândesc la o revanșă. Eu mă lupt cu mine, vreau să fiu mai bun în fiecare zi"

...despre lot: "Sunt mulțumit de lot, e un lot ok. Avem și jucători cu experiență, și jucători tineri. Îmbinăm utilul cu plăcutul, suntem ok"

...despre imnul lui FC Voluntari: "Viața mea o împart alături de Voluntari. Din acest moment, da. Îl aștept pe nea Gică (n.r - șeful galeriei) la stadion alături de mai mulți oameni. Îl cunosc de mult timp pe nea Gică, noi ne-am antrenat cu Viitorul aici un an și ceva.