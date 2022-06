”Niciodată n-a contat acea clauză”. Laurențiu Reghecampf, primele detalii după despărțirea de Universitatea Craiova

Antrenorul a absentat de la meciul de retragere al lui Adrian Mutu pentru a-și încheia socotelile cu echipa sa. Craiova a terminat pe locul trei, iar în Cupa României s-a oprit în semifinale. Sezonul recent încheiat nu l-a mulțumit pe Mihai Rotaru, astfel că cele două părți au decis încetarea raporturilor contractuale.

Reghecampf consideră că lotul pe care l-a avut la dispoziție nu i-ar fi permis o clasare mai bună în Liga 1 și este mulțumit cu munca depusă la Universitatea Craiova.

Laurențiu Reghecampf: ”Am ajuns la o înțelegere cu Mihai Rotaru și totul este OK”

„Întotdeauna când sunt bani la mijloc, când se negociază pentru ceva, durează mai mult. Dar nu mai contează. Niciodată n-a contat acea clauză. Am ajuns la o înțelegere cu Mihai Rotaru și totul este OK. Pe această cale, vreau să le mulțumesc jucătorilor, conducătorilor, fanilor. A fost o experiență intensă și nu mai contează ce s-a întâmplat în aceste săptămâni și cum au decurs negocierile.

Niciodată n-a fost între mine și Mihai Rotaru vreo discuție legată de clauză. Am fost la ședința cu conducerea clubului și am ajuns la concluzia că e mai bine să ne despărțim. Eu știu exact ce se întâmplă la Craiova.

Am un respect enorm pentru tot ce înseamnă Sorin Cârțu, dar toate discuțiile avute le-am purtat direct cu Mihai Rotaru. N-a fost nicio problemă între mine și conducerea clubului sau Mihai Rotaru. Am avut idei diferite și, decât să ajungem în diverse situații, am considerat că e mai bine să o luăm pe drumuri diferite”, a spus Reghe, la Orange Sport.

Laurențiu Reghecampf a strâns 44 de meciuri ca antrenor al Universității Craiova. A câștigat 25 dintre ele, șapte s-au terminat la egalitate, iar 12 au fost înfrângeri. În total, sunt 82 de puncte strânse cu antrenorul de 46 de ani la ”cârmă”, la care se mai adaugă și un golaveraj impresionant din punct de vedere ofensiv, cu 84 de goluri marcate și 37 primite.