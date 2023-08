"Nici cu 7000 de 'Budești'!". Reacția lui Gigi Becali despre cel mai recent transfer al lui Farul Constanța

Atacantul a marcat și a oferit o pasă de gol în victoria categorică obținută pe teren propriu, scor 3-0, iar Gigi Becali a vorbit despre concurența în lupta pentru titlu.

"Când face Hagi ceva, gata, nu ai voie să vorbești. El știe.

(n.r. poată vă ia Budescu titlul?) Niciodată în viața lui, 7.000 de 'Budești'. Nu mai poate anul ăsta nimeni să-mi ia titlul. Să-mi aduceți echipe din străinătate că nu avem cu cine să jucăm. Aduceți echipe.

Nici n-am văzut meciurile. Când joc eu nici nu mă uit la alte meciuri. De Hagi nu pot să comentez că nu sunt geniu. De genii trebuie să comenteze genii. Eu nu pot să comentez ceva la care nu mă pricep", a declarat patronul lui FCSB, potrivit Fanatik.

Constantin Budescu, lăudat de Gică Hagi

După partida cu estonienii, Gică Hagi a vorbit despre playmaker-ul cu cinci goluri la echipa națională.

"Budescu e un jucător antrenat, a venit după pregătire. E clar că mai are mult din punct de vedere fizic, dar am contat pe experienţa lui. E un jucător care ştie fotbal. Aveam nevoie de el, Alibec avea nevoie de cineva cu care se înţelege foarte bine.

L-am văzut motivat pe Budescu, are dorinţă, se vede că îi place cu noi. Mie-mi plac decarii, am fost decar şi-mi plac decarii. Restul, nu ştiu, dar decarii îmi plac. Ei au nevoie să fie protagonişti şi au nevoie de responsabilitate. El nu e obligat, nu are presiune", a declarat antrenorul.