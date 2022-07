Nervi întinși la cote maxime! MM Stoica a rupt tăcerea și l-a pus la colț pe Florin Tănase. „Câștigi 1000 de euro pe zi!”

Jucătorul FCSB-ului a avut câteva declarații care l-au deranjat pe directorul sportiv al trupei patronate de Gigi Becali, iar MM Stoica nu s-a lăsat prea jos. A avut o ieșire nervoasă și a dat cărțile pe față cu privire la situația lui Tănase la echipă.

„El a încercat, cum fac jucătorii inteligenţi, hai să mutăm discuţia ca să uite lumea că noi am jucat sub orice critică şi că nu am alergat. Asta o să-i arăt, exact cum a alergat. Cum ai alergat, Tase, 9,5 km, iar Dawa 10.800 şi Haruț 10.600? Explică-mi asta.

El are o problemă cu recunoaşterea culpabilităţii. El nu greşeşte niciodată. Iar acum a greşit şi cum a evoluat, a greşit şi că a venit la televizor şi a spus chestii care nu au sens. Iar ce este foarte important, că un jucător care câştigă 1000 de euro pe zi să vorbească despre politica unui club care îi plăteşte salariul ăsta. Club la care joacă Octavian Popescu, care e apropoat de el ca valoare şi câştigă 5 mii de euro pe lună. Nu are voie să vorbească în public despre politica clubului.

Nu era o şezătoare despre problemele pe care le are Steaua (n.r. - FCSB). Unde e lumea asta? Unde? O să-l întreb eu pe el mâine care lume a spus că Steaua (n.r - FCSB) are cel mai bun lot. Nu, toată lumea a spus că CFR are cel mai bun lot şi cele mai mari salarii, şi dublură, triplură, cvadruplură pe posturi. Ce înseamnă asta? Toate-s invenţii. Nimeni nu a spus asta, a spus-o el ca să mutăm că ne-am făcut de râs cu Ispas şi cu Florin Ilie, domnul Tănase. Şi hai să vorbim de lot, că avem jucători tineri. Păi au jucat jucătorii tineri?

Spune că noi avem cel mai bun lot şi minte! Ce vrei mai mult? Să ne scuzăm, să-i cerem voie lui Tănase, să ne permită să joace Ianis Stoica şi Tavi Popescu, care au dat 20 de goluri împreună sezonul trecut. O să-i cer voie mâine, să ne dea voie să-i considerăm seniori, să nu mai fie copii. Eu ţin foarte mult la el şi nu mă aşteptam să aibă ieşirea asta. Că eu ştiu că ieşirea asta e şmecherească. Patronul n-are niciun fel de problemă. (n.r. - Chiar credeţi ca e şmecherească?) Bineinteles! Eu nu l-am auzit niciodată să spună că sunt vinovat, am ţinut mingea prea mult... Avem copii, n-avem terenul nu ştiu cum, n-a fost udat, mingile sunt prea moi.”, au fost cuvintele lui MM Stoica, potrivit Orange Sport.

Ce a declarat Florin Tănase după FCSB - U Cluj

„Un joc modest al nostru, chiar dacă am avut câteva şanse de a înscrie. Trebuia să pasăm mai mult, nu am reuşit şi am făcut acest egal. Au jucători cu experienţă, nu ne-au surprins. Dacă ne surprindeau, ajungeau de mai multe ori la poartă. Au făcut un joc bun, felicitări lor, antrenorului.

E primul meci, nu putem să tragem concluzii. Când luăm gol, poate greşim şi noi sus. Ce e deranjant e că nu am jucat, nu am pasat. Şerban e un copil, nu putem să-i dăm în cap acum. A luat acel cartonaş la începutul meciului, apoi a fost mai reţinut. Ne apucăm acum să criticăm jucătorii?

Am aşteptat cu emoţii (n.r.- deciziile VAR), altfel nu ai cum. Poate că am avut şi penalty, dar noi trebuia să jucăm mai bine. Probabil şi lotul nu este atât de numeros pe cât ar trebui să fie. Multă lume spune: `Domne, lotul, lotul!` Dar avem şi copii. `Avem cel mai bun lot`. De unde? Suntem puţini! Dacă vom juca la fel ca în seara asta (n.r.- în Conference League), nu vom avea nicio şansă”, a precizat Florin Tănase după meci la conferința de presă.