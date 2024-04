Neluțu Varga i-a dat replica lui Gigi Becali: ”N-are bani să cumpere jucători de la noi”

Florinel Coman a fost cel care a adus victoria pentru echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, cu o execuție superbă din lovitură liberă în prima repriză a jocului.

Gigi Becali a anunțat că pregătește o campanie impresionantă de transferuri, iar pe lista sa sar fi și Philip Otele (24 de ani), unul dintre cei mai buni jucători din lotul celor de la CFR Cluj.

Nelu Varga a venit cu replica pentru Gigi Becali

Recent, patronul de la FCSB a anunțat că e gata să plătească 600.000 de euro pentru a-l transfera pe nigerian de la CFR Cluj, dar Neluțu Varga exclude din start această variantă.

Acționarul majoritar de la CFR Cluj i-a dat replica lui Gigi Becali și spune că este ”exclus” ca ardelenii să vândă jucători la rivală.

„Exclus! Nu are el bani să cumpere jucători de la noi. Astea sunt glume. Am glumit cu el şi văd că şi-a luat-o în cap. Nu are el nicio variantă. Noi nu vindem jucători la Steaua (n.r. FCSB)”, a spus Neluţu Varga, pentru AS.ro.

În cele 38 de apariții în toate competițiile pentru CFR Cluj, nigerianul a contribuit direct la marcarea a douăzeci de goluri (13 reușite și 7 pase decisive).

Produs de Teesside University și Wolviston FC, Philip Otele a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la Kauno Zalgirls, club din primul eșalon al Lituaniei, pe lângă UTA Arad și CFR Cluj.

Cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul nigerian de bandă a strâns 2445 de minute în tricoul CFR-ului în acest sezon.