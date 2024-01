Ardelenii au pierdut cu FC Botoșani în etapa #22 din sezonul regulat al Superligii României, scor 0-1, în deplasare, pe un ger năprasnic în Moldova.

Neluțu Varga a stabilit cine îl va înlocui pe Andrea Mandorlini: ”El e noul antrenor”

După meci, Neluțu Varga a stabilit că-l va demite pe Andrea Mandorlini în urma evoluției slabe a lui CFR Cluj din etapa #22 și a numit deja noul antrenor al fostei campioane.

Patronul ardelenilor a subliniat că Adrian Mutu va prelua banca tehnică. Antrenorul a fost demis recent de Neftchi Baku și se afla liber de contract până în acest moment.

”Adi Mutu este numele viitorului antrenor. Cu Adi am discutat și anul trecut, înainte de meciul cu U Cluj. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mama lui, noi am bătut cu 4-0 și am zis să nu schimb antrenorul după o victorie la scor”, a spus Neluțu Varga, potrivit iamsport.ro.

CFR Cluj se află în acest moment pe locul doi în campionat cu 36 de puncte. În consecință, ardelenii au înregistrat până în clipa de față 10 victorii, șase rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

În următoarea etapă, fosta campioană a României o va înfrunta în Gruia, pe propria arenă, pe FC Voluntari, în runda #23 din sezonul regulat al Superligii României.

CFR Cluj, în perioada de mercato

Veniri - Omar El Kaddouri (PAOK Salonic / liber de contract), Simao Rocha (Pacos Ferreira / 200.000 de euro), Alan Aussi (Ponferradina B / liber de contract), Petar Mamic (Zalgiris / liber de contract), Kader Keita (Sivasspor / liber de contract), Peter Michael (Vaasan Palloseura / 250.000 de euro)

Reveniri după împrumuturi - Josip Mihalic (CFC Argeș), David Ciubăncan (Șoimii Lipova)

Plecări - Ermal Krasniqi (Rapid / 1 milion de euro), Jefte Betancor (Panserraikos / contract reziliat), Yevhen Konoplyanka (contract reziliat), George Leață (CSM Slatina / împrumutat), Ziv Morgan (Kiryat Shmona / contract reziliat), Isaac Nortey (CFC Argeș / împrumutat)