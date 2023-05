Neluțu Varga a decis! Ce se întâmplă cu Dan Petrescu, dacă CFR Cluj nu va câștiga titlul

CFR Cluj este pe locul trei în Superligă, după ce a pierdut meciurile cu Rapid și Farul Constanța, iar diferența față de primul loc este acum de cinci puncte. Nici casele de pariuri nu-i dau șanse foarte mari campioanei pentru al șaselea titlu la rând.

Chiar și așa, se pare că șefii clubului au decis să-i acorde continuitate lui Dan Petrescu. Decizia a fost luată chiar înainte de meciul cu Rapid, pierdut cu 3-1, spune Cristi Balaj, președintele clubului.

Cristi Balaj: ”Patronul a stabilit. Vrea să continue cu Dan Petrescu”

„Nu s-a pus problema! Ultima oară când am discutat acest subiect a fost înaintea meciului cu Rapid, unde din păcate am primit 3 goluri, dar la 2-1, la 2-0, am început să jucăm foarte bine. A fost această situaţie de penalty (n.r. – henţul lui Junior Morais) şi dacă am fi egalat, eu spun că era greu să pierdem.

Înainte de meci patronul a stabilit că vrea să continue cu Dan Petrescu şi i-a propus prelungirea contractului.”, a spus Cristi Balaj, pentru Prima Sport.

CFR Cluj are 38 de puncte în play-off-ul din Superligă, unde a câștigat un singur meci în șase etape. Pentru campioana României urmează o altă partidă dificilă, pe teren propriu cu Universitatea Craiova, iar în cazul în care va pierde și acel meci, ar putea ajunge pe locul patru în clasament

E al treilea mandat al lui Dan Petrescu la CFR (2017 - 2018, 2019 - 2020, 2021 - prezent). Antrenorul a câștigat patru titluri cu ardelenii (17/18, 18/19, 19/20, 21/22), dar în acest sezon lucrurile s-au complicat peste măsură.