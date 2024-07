Neluțu Sabău nu s-a ferit de cuvinte după victoria cu Hermannstadt: "Vom avea un cuvânt greu de spus"

La finalul partidei, Neluțu Sabău și-a felicitat echipa pentru prima victorie a sezonului. În plus, antrenorul lui "U" a ținut să facă public și obiectivul pe care echipa sa îl are pentru această ediție a Superligii.

În ceea ce privește transferurile, Sabău consideră că echipa sa este bine acoperită pe toate posturile, însă ar mai avea nevoie de doi jucători.

"Am avut mari emoții, eu ca antrenor și ei ca jucători pentru că a fost primul nostru meci în în fața spectatorilor. Cred că a fost o victorie muncită și meritată.

Este un jucător bun (Blănuță, n.r.), de perspectivă. Este un început bun, care te ajută ca atacant, dacă marchezi. Dacă dai două goluri nu poți să nu fii mulțumit.

Universitatea Cluj, candidată la play-off

Avem un lot care are calitate, are valoare. Eu cred că o să avem un cuvânt greu de spus în acest campionat dacă o creăm acea omogenitate. Astăzi am arătat foarte bine, am practicat un joc foarte frumos. Un astfel de joc aduce și lumea la stadion și vreau să le mulțumesc oamenilor că au veni să ne susțină în număr atât de mare.

Berto și Bettaieb să revină, sunt accidentați. Avem un lot mult mai bun decât anul trecut. Au fost aduși jucători cu experiență. Vrem să ridicăm nivelul. Avem stabilitate financiară și vrem să creștem nivelul.

Eu cred că mai avem nevoie de doi jucători și asta e tot ce ne trebuie pentru acest sezon", a spus Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului.

Universitatea Cluj ocupă primul loc în clasamentul Superligii, pentru moment, cu patru puncte după primele două etape și un golaveranj de 4-2 (la egalitate cu Universitatea Craiova).

U Cluj - FC Hermannstadt 3-1, echipele de start

U CLUJ: Gertmonas – R. Boboc, Masoero, I. Cristea, Chipciu – Ov. Popescu, Bic – Tchassem (M. Thiam 65), Nistor (D. Codrea 90), Raţă (G. Simion 65) – Blănuţă (R. Silaghi 64). ANTRENOR Ioan Ovidiu Sabău

FC HERMANNSTADT: Căbuz – Căpuşă, V. Găman, Bejan, Tiago Goncalves (Oroian 46) – S. Balaure, Murgia, Biceanu (A. Ivanov 76), I. Stoica (D. Iancu 46) - R. Deaconu (A. Chiţu 76), Neguţ (J. Markovic 46). ANTRENOR: Marius Măldărăşanu