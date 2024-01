Mai mult, patronul fostei campioane a evidențiat că înlocuitorul lui Andrea Mandorlini e Adrian Mutu, antrenorul român care a rămas liber de contract la finalul lunii decembrie, după ce a fost demis de la gruparea din Azerbaidjan, Neftchi Baku.

Motivul pentru care Andrea Mandorlini a fost demis de la CFR Cluj

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre demiterea lui Andera Mandorlini și a subliniat cât de supărat a fost antrenorul italian, pentru că nu a reușit să se impună la formația clujeană.

Mai mult, oficialul din Gruia a specificat faptul că CFR Cluj a luat decizia de a-l demite pe Andrea Mandorlini pentru a produce un șoc la echipă

”Este un om de mare caracter. Era supărat, iar culpa este comună. Am făcut şi noi greşeli. Am făcut nişte solicitări legate de jucători. Am avut o singură victorie în ultimele 10 etape. Motivul şi cauzele sunt multiple. Şi atunci era supărat. A considerat că vina este a tuturor. Nu putem să dăm jucătorii afară sau patronul. Şocul îl faci prin schimbarea antrenorului.

Am fost îngăduitori, am avut răbdare, am încercat să găsim explicaţii. Aţi fost surprinşi cu toţii că antrenorul nu a fost schimbat la CFR Cluj, când în trecut se schimba antrenorul după 2-3 etape. Nu a fost surprins. Dar îl doare că nu a realizat mai multe. Povesteam aseară, tot norocul pe care l-a avut atunci când a câştigat campionatul, Cupa şi Supercupa cu CFR, l-a părăsit”, a spus Cristi Balaj, potrivit Fanatik.

CFR Cluj, în această stagiune

După 22 de meciuri disputate în campionat, CFR Cluj se situează pe locul doi cu 36 de puncte. În consecință, ardelenii au înregistrat 10 victorii, șase remize și șase eșecuri.

În ultima etapă, CFR Cluj a pierdut cu FC Botoșani în deplasare cu 0-1, fapt care i-a și adus demiterea antrenorului italian de pe banca tehnică a ardelenilor.

În următoarea rundă, fosta campioană a României o va înfrunta în Gruia, pe propria arenă, pe FC Voluntari, în runda #23 din sezonul regulat al Superligii României.