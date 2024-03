Motivul bizar pentru care un jucător de la FCSB nu mai merge la națională: "E vina lui!"

Ngezana a fost inițial convocat pentru meciurile amicale cu Andorra (21 martie) și Algeria (26 martie), însă stoperul de la FCSB nu s-a mai alătura lotului Africii de Sud.

Motivul, spune selecționerul Hugo Broos (71 de ani), are legătură cu documentele de care Ngezana ar fi avut nevoie pentru a părăsi România. Tehnicianul belgian, care conduce "Bafana Bafana" din mai 2021, susține că jucătorul de la FCSB "a pierdut" respectivele documente.

"Ngezana și-a pierdut documentele, iar din acest motiv nu a putut părăsi România.

Ngezana are un sezon foarte bun. Înainte de Cupa Africii am discutat dacă să îl convocăm sau nu. Nu l-am chemat pentru că ar fi fost pentru prima dată și ar fi avut nevoie de o perioadă de adaptare.

Acum, când a fost chemat, nu a avut documentele. Nu este vina noastră, ci este vina lui", a spus Hugo Broos, potrivit iDiski Times.

Ngezana a făcut parte din lotul extins al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, competiție care s-a desfășurat în perioada ianuarie - februarie, însă jucătorul de la FCSB nu a prins și lista finală.

Fără Siyabonga Ngezana, Africa de Sud a obținut locul 3 la Cupa Africii pe Națiuni, competiție câștigată de Coasta de Fildeș.

