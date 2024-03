Hugo Broos a făcut anunțul în privința lui Siyabonga Ngezana: „Viitorul Bafana Bafana îi aparține”

Africa de Sud joacă meciuri amicale împotriva Andorrei pe 21 martie și Algeriei pe 26 martie.

Hugo Broos, selecționerul Bafana Bafana, a declarat că Ngezana ar putea fi înlocuitorul pe termen lung al lui Siyanda Xulu, vedeta de 32 de ani a lui SuperSport United.

„Ngezana a fost un punct de discuție pentru Cupa Africii, dacă să-l luăm sau nu cu noi”, a spus Broos luni, în conferința de presă în care a anunțat lotul de 23 de jucători pentru cele două meciuri amicale.

Ngezana, viitorul Bafana Bafana

„La Cupa Africii juca foarte bine în România, dar nu fusese niciodată cu noi, așa că în final am decis să nu schimbăm echipa. Acum joacă din nou foarte bine în România... Siyanda (Xulu) are o anumită vârstă și trebuie să ne uităm și spre viitor. Dacă Ngezana ne poate oferi același nivel pe care îl are în România, am putea fi din nou liniștiți (în centrul defensivei) pentru viitor”, a punctat antrenorul Broos.

Ngezana a avut evoluții fantastice în tricoul liderul din Superliga României.

Ajuns la FCSB în vara anului trecut, de la Kaizer Chiefs, fundașul central e evoluat în 23 de meciuri pentru „roș-albaștri”, adunând 1944 de minute.