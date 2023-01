La meciul Rapid - FCSB 1-1, disputat pe 29 aprilie 2012, Mihai Stoichiță antrena formația roș-albastră, iar camerele TV l-au surprins în timpul meciului discutând la telefon.

Mihai Stoichiță: "Gigi e un om care ține la argumente. Până la urmă, poate să și cedeze"

Cel care a sunat a fost Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB i-a cerut inițial lui Mihai Stoica să fie schimbat Eric Bicfalvi, care avea un cartonaș galben, însă Stoichiță a respins ideea omului de afaceri și chiar a cerut să vorbească personal cu Becali pentru a-i explica situația.

În cele din urmă, Stoichiță și-a menținut decizia și nu l-a înlocuit pe Bicfalvi. Oficialul FRF spune că Gigi Becali are capacitatea de a înțelege și de a accepta argumentele antrenorilor, însă doar dacă "știi să i le prezinți".

"Uită să spună un lucru Mihai (n.r - Stoica), că m-a ajutat foarte mult în treaba asta. El stătea foarte mult de vorbă cu Gigi. Strategia o făceam împreună, din ce îmi aduc eu aminte și îmi era mult mai ușor. Gigi e un om care ține la argumente, dacă știi să i le prezinți, să insiști la ceea ce vrei să faci. Până la urmă, poate să și cedeze. Așa era atunci. De foarte multe ori ne puneam de acord asupra a ceea ce voiam să facem. Eu n-am avut probleme.

Discuția aceea telefonică... eu am cerut atunci. I-am explicat de ce nu am făcut o schimbare. Era vorba de Bicfalvi. Gigi avea într-un fel dreptate prin ce îmi spunea, că are cartonaș galben. La pauză i-am zis lui Eric să aibă grijă, să nu mai atace direct. În timpul reprizei a doua am avut această conversație. Mi-a dat telefonul și am vorbit cu Gigi. I-am zis 'Stai liniștit!'. I-am explicat ce s-a întâmplat și n-a mai zis nimic", a spus Mihai Stoichiță, la emisiunea SuperFanii.

Mihai Stoica: "Stoichiță nu voia să facă schimbările cerute de Gigi Becali"

Mihai Stoica a povestit în noiembrie episodul din Giulești, când Gigi Becali i-a cerut lui Mihai Stoichiță să facă schimbarea amintită.

"Mihai Stoichiță nu voia să facă schimbări. Jur, nu voia să facă schimbări! Eu i-am spus: 'Băi, zice Gigi să-l scoți pe Tibi Bălan". Zicea: 'Hai, mă, lasă! Nu e problemă, o rezolv eu'. Îi spuneam: 'Băi, ești nebun? O să ia foc!'.

Aia cu telefonul. Eric Bicfalvi avea cartonaș galben, făcuse fault, putea să-l ia pe al doilea. Gigi a luat foc: 'Băi, scoate-l, mă, pe Bicfalvi'. Eram în Giulești, telefonul era al meu.

El a zis: 'Lasă, mă, vorbesc cu el să nu ia galben'. Gigi tot suna și i-am zis să ia el tot telefonul. A vorbit și l-a convins că e ok să-l țină pe Bicfalvi în teren. Vă dau cuvântul meu de onoare, așa a fost discuția", a povestit Mihai Stoica, la Orange Sport.