Sorin Cârțu, președintele grupării oltene, spune că eliminarea din Cupa României a reprezentat ”o dezamăgire mare” pentru conducerea clubului. Chiar dacă a rămas fără șanse la titlu, Craiova putea încheia anul cu un trofeu, dar a fost eliminată de Sepsi din semifinalele competiției.

Sorin Cârțu: ”Cupa României a fost o dezamăgirea mare”

„Nu vorbim de numire. Eu n-am văzut pe site-ul clubului anunțat vreun antrenor. Au fost niște discuții cu domnul Rotaru, noi nu le ascundem. Până la urmă, s-a ajuns la concluzia asta aseară, că e mai bine așa. N-au fost cine știe ce reproșuri din partea lui sau din partea noastră pentru el.

Pentru noi a fost o dezamăgire mare ratarea Cupei României. Eu am mai spus asta. Am spus exact ce am simțit în club, noi, craiovenii. A fost neașteptat.



Nouă ne-a dat mari speranțe când am ajuns în semifinale. Erau 4 echipe pentru Cupa României și nu ne-a convenit, a fost un disconfort maxim. Dar nu era neapărat numai asta”, a spus Sorin Cârțu, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Laurențiu Reghecampf, OUT de la Universitatea Craiova!

„Clubul Universitatea Craiova și antrenorul Laurențiu Reghecampf au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale.

Îi mulțumim lui Laurențiu Reghecampf pentru tot ceea ce a realizat la Știința și îi dorim mult succes mai departe”, se arată în comunicatul oficial al grupării oltene.

Laurențiu Reghecampf a strâns 44 de meciuri ca antrenor al Universității Craiova. A câștigat 25 dintre ele, șapte s-au terminat la egalitate, iar 12 au fost înfrângeri. În total, sunt 82 de puncte strânse cu antrenorul de 46 de ani la ”cârmă”, la care se mai adaugă și un golaveraj impresionant din punct de vedere ofensiv, cu 84 de goluri marcate și 37 primite.