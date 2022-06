OFICIAL | Laurențiu Reghecampf, OUT de la Universitatea Craiova! Comunicatul publicat de gruparea olteană

Chiar dacă a insistat în repetate rânduri în spațiul public că își va duce contractul (valabil până în 2023) la bun sfârșit, Reghecampf se desparte mai devreme de Universitatea Craiova. Din informațiile PRO TV și www.sport.ro, Laszlo Balint este una dintre variantele lui Mihai Rotaru pentru sezonul următor.

Laurențiu Reghecampf, OUT de la Universitatea Craiova!

„Clubul Universitatea Craiova și antrenorul Laurențiu Reghecampf au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale.

Îi mulțumim lui Laurențiu Reghecampf pentru tot ceea ce a realizat la Știința și îi dorim mult succes mai departe”, se arată în comunicatul oficial al grupării oltene.

Laurențiu Reghecampf, în urmă cu o săptămână: ”Rămân! Îmi doresc să câștig titlul”

În urmă cu mai bine de o săptămână, Reghecampf își confirmase prezența pe banca celor de la Craiova și în sezonul următor. Antrenorul își fixase și un obiectiv, și anume câștigarea titlului.

”Rămân la Universitatea Craiova. Mai am contract un an de zile. Am preluat echipa în plin campionat. Nu am avut posibilitatea să pregătesc și să fac ceea ce îmi doream. Nu am avut posibilitatea în iarnă să aduc jucătorii de care aveam nevoie.

Cred că echipa a crescut foarte mult. Da, cunosc foarte bine oamenii de la Craiova și da, îmi doresc foarte mult să câștig un trofeu. Să câștig titlul cu formația din Craiova”, a spus Laurențiu Reghecampf în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

Laurențiu Reghecampf a strâns 44 de meciuri ca antrenor al Universității Craiova. A câștigat 25 dintre ele, șapte s-au terminat la egalitate, iar 12 au fost înfrângeri. În total, sunt 82 de puncte strânse cu antrenorul de 46 de ani la ”cârmă”, la care se mai adaugă și un golaveraj impresionant din punct de vedere ofensiv, cu 84 de goluri marcate și 37 primite.