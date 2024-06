Viorel Moldovan nu are ca obiectiv explicit câștigarea titlului pentru sezonul următor: "Lucrul acesta ni-l dorim foarte mult"

Viorel Moldovan, fostul atacant al Rapidului, va ocupa funcția de președinte al clubului giuleștean. Acesta a dezvăluit că locurile 1-3 în Liga 1 și câștigarea Cupei României sunt obiectivele Rapidului pentru sezonul 2024-2025, deși fanii așteaptă nerăbdători al patrulea titlu de campioană.

"Îmi doresc să văd o echipă activă, o echipă dominantă"

"Nu cred că voi avea probleme de comunicare cu Neil Lennon, eu sunt aici să-l sprijin. Amândoi vorbim limba fotbalului. Vreau să-l ajut să se adapteze cât mai repede, să fiu suportul antrenorului. Suportul numărul 1. Eu am încredere în Lennon, și-a demonstrat valoarea la Celtic, unde a câștigat trofee. E un antrenor cu un CV foarte bun, îmi place acest profil al său, cu un fotbal agresiv, orientat înspre înainte.

E ceea ce îmi doresc și eu să văd, e ceea ce își doresc și suporterii să vadă, o echipă vie, o echipă activă, o echipă care să aibă inițiativa, o echipă care să fie dominantă. El asta vrea să implementeze și va avea tot suportul meu. Ieri am văzut antrenamentul și am discutat puțin și cu băieții, m-am prezentat, i-am cunoscut și pe ei. Tot ce am văzut pe durata acestui antrenament pot să spun că mi-a lăsat o impresie pozitivă.

Locurile 1-3 și câștigarea Cupei României, obiectivele Rapidului pentru sezonul 2024-2025

Obiectivul numărul 1, în momentul de față, este să construim o echipă competitivă, o echipă solidă, care să-și îndeplinească obiectivele în sezonul 2024-2025. Obiectivele sunt clasarea în primele trei locuri și câștigarea Cupei României. Automat, unul dintre acest obiective dă posibilitatea să evoluezi în cupele europene, ceea ce ne dorim foarte mult.

Până acolo avem un campionat în față, trebuie să consolidăm lotul. Să găsim elementele necesare. Atunci când construiești o casă trebuie să o iei de jos, de la bază. Începi de la fundație, nu de la acoperiș. Dacă pui acoperișul și nu ai fundația se dărâmă casa. Trebuie să o luăm strategic, pentru ce vrea să joace echipa cu noul antrenor, de modulul tactic pe care îl va folosi. Să aducem jucători cu o anumită experiență, dar și de calitate.

În departamentul defensiv, în zona mediană, avem anumite dosare în lucru. Vrem să avem un lot echilibrat și din punct de vedere al vârstei. Pentru mine este importantă și dezvoltarea sectorului juvenil, al academiei noastre. Juniorii sunt bogăția unui club.

"Am terminat cu antrenoratul, nu mai am motivația necesară ca să antrenez"

Am terminat cu antrenoratul, nu mai am motivația necesară ca să antrenez. Nu aveam motivație, flacăra s-a stins. Nu are rost să mai faci ceva, dacă nu mai ai pasiunea respectivă. Nu am vorbit încă cu Daniel Niculae, dar sigur o vom face. Ne vom întâlni la acest curs de directori sportivi al FRF. Rămâne un jucător emblematic pentru Rapid, e un băiat extraordinar. Am amintiri foarte frumoase cu el și am un respect deosebit pentru el", a declarat Viorel Moldovan.

Foto - Gabriel Chirea