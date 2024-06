Un fost campion cu Rapid, surprins de decizia luată de Viorel Moldovan

Luni, fostul mare internațional s-a înțeles cu Rapid și a preluat funcția de președinte al clubului din Giulești.

Florin Bratu (44 de ani), fost campion cu Rapidul, a dezvăluit că s-a întâlnit destul de des cu Viorel Moldovan în utlima perioadă, însă acesta nu i-a suflat o vorbă despre faptul că ar intenționa să preia funcția de președinte al clubului din Giulești.

Bratu, surprins de decizia luată de Viorel Moldovan

"Eu m-am întâlnit în ultimul timp cu el, nu mi-a spus că vrea să treacă în plan executiv. Viorel Moldovan a fost foarte iubit în Giulești, are o imagine bună. Cred că va fi un plus, are toate argumentele să facă carieră", a spus Florin Bratu, potrivit Digisport.

Viorel Moldovan a mai fost director sportiv la Rapid, pentru o scurtă perioadă, în 2007.

Fost jucător și antrenor la Rapid, Viorel Moldovan activase ultima oară la Petrolul, în sezonul 2020/2021, ca tehnician. Ulterior, ex-internaționalul devenea analist TV.