Mai exact, oficialul fostei campioane ar vrea ca echipele care sunt în insolvență sau care nu au dreptul de a participa în cupele europene să nu poată să participe în play-off, chiar dacă se vor clasa în zona primelor șase la finalul sezonului regulat.

După 12 etape, singura echipă aflată în zona play-off-ului care are probleme de ordin financiar este Petrolul, care a avut un start entuziasmant de sezon, iar acum este pe locul patru, cu 20 de puncte.

Mihai Stoica propune o schimbare radicală în Superliga României

În trecut au fost și alte echipe în play-off fără drept de participare în cupele europene. Pe lista echipelor care se bat la ”TOP 6” fără a putea să participe în Europa se mai numără UTA Arad, dar și CFR Cluj, club intrat recent în insolvență.

„De ce să nu o luăm și pe UTA în calcul la play-off? Oricine poate fi acolo, și Corvinul, și Botoșani, poate chiar și Petrolul, care este pe loc de play-off. Dar eu așa cred: Dinamo, Craiova, Rapid și U Cluj n-au cum să nu fie acolo.

E surprinzător că o pun pe U Cluj, dar văd valoarea lotului. Când mă uit la Petrolul, văd că sunt probleme financiare. UTA este în concordat preventiv, iar CFR Cluj, în insolvență.

Cred că ar merge și în Liga 1 regula care există în Liga 2, ca echipele care nu au licență europeană să nu joace în play-off. Sau măcar cele care sunt în insolvență, pentru că acelea, cu certitudine, nu au voie în cupele europene.

Vreau să spun că ar trebui făcut ceva. Nu e în regulă ca o echipă cu licență europeană să joace în play-out, iar alta, care este în insolvență, să joace în play-off”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

Dinamo, lider în Superliga României

După 12 etape, trei echipe par să-și fi anunțat deja candidatura pentru titlu. Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova merg ”braț la braț”. Au câte cinci victorii consecutive și s-au distanțat deja de restul formațiilor din campionatul nostru.

”Câinii” au 29 de puncte, iar Rapid este la două puncte în spate, înainte de derby-ul din următoarea etapă cu FCSB. Universitatea Craiova completează podiumul, pe locul trei, cu 26 de puncte.