Recent, croatul a vorbit pentru GSP și a subliniat faptul că nu s-ar înțelege niciodată cu FCSB, rivala giuleștenilor, pentru că a îmbrăcat echipamentul Rapidului și că nu poate să-și trădeze fosta echipă din Superliga României.

MM Stoica i-a dat replica lui Marko Dugandzic

Mihai Stoica, manager general FCSB, a aplicat o ironie fină la adresa declarațiilor lui Marko Dugandzic și a evidențiat faptul că nimeni nu l-a chemat la vicecampioana României.

”Marko Dugandzic, care nu vine la FCSB, a spus clar. Nu l-a chemat nimeni, dar el zice că nu vine”, au fost cuvintele lui Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

În Superliga României, Marko Dugandzic a mai fost legitimat, pe lângă Rapid București, la FC Botoșani, în perioada ianuarie 2020 - octombrie 2020, și la CFR Cluj, ianuarie 2022 - iulie 2022.

La giuleșteni, atacantul croat a bifat 48 de prezențe, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 28 de ori și să paseze decisiv în trei situații diferite, în aproape 4000 de minute petrecute în echipamentul Rapidului.

Ce declara Marko Dugandzic despre FCSB

”Nu, nu, nu! Nu cred. Din prima zi în care am venit la Rapid am simțit că e ceva unic. Ce am simțit și încă simt nu poate fi descris. M-am simțit foarte bine și, așa cum se zice, Rapidul îți intră în suflet și nu mai iese. 99% n-aș accepta, pentru că nu pot!

(...) Pot să îmi dea câți bani vor, nu e vorba despre asta. În carieră nu ai parte de multe cluburi de acest fel, care să-ți ajungă la inimă. Bineînțeles, suntem sportivi profesioniști și schimbăm cluburile, dar, pentru mine, Rapid e unic! Cu siguranță aș spune nu acestei oferte”, spunea Marko Dugandzic pentru GSP.