Miță Iosif, savuros la conferința de presă: „Am îmbătrânit într-un an, cât în 10! Tregem linie ca la întreprindere”

După 15 etape scurse din Liga 1, Rapid ocupă poziția a cincea, cu 26 de puncte acumulate.

Cu toate că oficialii declară că obiectivul giuleștenilor este salvarea de la retrogradare, după turul regulat al campionatului, Rapid se află pe loc de playoff, iar Mihai Iosif a precizat că la finalul lui 2021 se va face o analiză.

De asemenea, antrenorul a mărturisit că dorește să le insufle elevilor săi paisunea de a juca fotbal cu zâmbetul pe buze, ci nu să fie procupați doar de partea financiară.

„E o lume avidă după bani. Nu, eu vreau fotbalul ăla din copilarie, când mă certam cu vecinii şi jucam până la lasarea întunericului. Într-un an am îmbătrănit cât pentru zece, în care am cunoscut agonie şi extaz.

Am făcut o analiză, am făcut lucruri bune, foarte bune dar şi lucruri proaste. Aşteptăm cele 6 etape (n.r. ultimele din anul 2021) şi după aceea tregem linie efectiv cu totul la sfârşit de an, ca la întreprindere.

Dacă eram magician aveam alte priorităţi. Am spus, o înviam pe mama dacă eram magician, doar asta îmi doream. În rest ca magician poţi face lucruri mult mai importante pentru lume decât fotbalul care este un joc şi să-l avem cu zâmbetul pe buze”, a declarat Mihai Iosif la conferința de presă.

Următoarea partidă a Rapidului va fi vineri, de la 20:30, în deplasare cu Chindia Târgoviște, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Clasamentul Ligii 1