Hagi i-a "transformat" pe Alibec, Țucudean și Iancu. Acum își arată din nou clasa? Atacantul readus pe linia de plutire

Farul a încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0), vineri seara, în deplasare, cu FC U Craiova, într-un meci contând pentru etapa a VII-a a Ligii 1.

Adi Petre a fost introdus de Gică Hagi în minutul 68, în locul spaniolului Jefte, și a marcat golul egalizator al Farului, pe final de meci ('83 din penalty), după ce elevii lui Adrian Mutu deschiseseră scorul prin Bălan ('48).

Provocarea lui Hagi

Cunoscut drept un antrenor care are capacitatea de a scoate cea mai bună versiune din jucătorii care traversează o perioadă cenușie, Gică Hagi a hotărât în debutul acestui sezon să-l ia pe arădeanul Adi Petre. Fostul internțional de tineret nu și-a găsit cadența nici la FCSB, nici la Cosenza, dar nici la UTA, formație care-l lansase în fotbalul mare, însă Hagi, conștient de calitățile atacantului, a decis să-l ia la Farul.

În trecut, fostul decar al naționalei a reușit să-i facă din nou să urce în carieră pe Denis Alibec, pe care l-a ajus de la FC Malines, pe George Țucudean și pe Gabi Iancu. Aseară, la 0-1, fostul vârf al naționalei de tineret a arătat poftă de joc și s-a aflat la originea mai multor faze de atac ale trupei de pe Litoral, dar a și înscris golul egalizator.

Adi Petre, curaj și la declarații

Vorbele lui Adi Petre de la final arată că și-a ridicat nivelul mental de când a semnat cu Farul Constanța.

”Exersez mult la antrenamente loviturile de la 11 metri. Nu am avut niciun moment în gând că nu înscriu. Am ştiut că marchez. Meritam mai mult oricum azi. Hagi vrea perfecţiunea, se poate mai bine, dar suntem mulţumiţi. Am început bine sezonul, am luat doar două goluri şi am suferit doar o înfrângere zic eu.

Toate vor în primele 6, dar nu toate pot. Cele mai bune şase echipe deja se vâd. Craiova nu ştiu dacă e acolo. Nu mă interesează. Problema lor. Noi cu siguranţă vom fi în play-off. Jefte e pe acelaşi post cu mine, îl respect mult. Nu am văzut execuţia, dar ştiu ce calităţi are. Azi nu i-a intrat lui, mi-a intrat mie. Data viitoare sper să ne intră la ambii”, a declarat Adi Petre, la finele partidei din Craiova.

Adi Petre valora în urmă cu doi ani 1,5 milioane de euro

Adi Petre are o cotă de piață de 450.000 de euro, după ce în 2019 valora 1,5 milioane de euro. Component al naționalei de tineret la Euro din Italia și San Marino, unde selecționata lui Mirel Rădoi a ajuns în semifinale, Adi Petre a marcat 5 goluri în 15 partide pentru naționala U21.

