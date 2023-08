Mircea Rednic vrea să dea lovitura! Jucătorul de la FCSB care ar putea semna cu UTA

Se așteaptă ca cel puțin două transferuri să fie finalizate până la începutul săptămânii viitoare și să fie prezentate la Arad.

Una dintre mutările vehiculate, potrivit sportarad.ro, este cea a fundașului central Ibrahima Conte, în vârstă de 27 de ani, care a părăsit echipa Niort în această vară. Cu toate acestea, se pare că această mutare nu s-a concretizat, cum nu s-a concretizat nici transferul atacantului Claudiu Bălan (29 de ani), anterior jucător la FC U Craiova, acum la PAS Giannina din Grecia.

Mirce Rednic și-a îndreptat atenția către doi jucători din Superliga. „Puriul” și-ar dori să-i transfere la UTA pe Printre discuțiile aprinse se numără și posibilele transferuri ale wingerilor Valentin Gheorghe (FCSB, 26 de ani) și Cristian Bărbuț (Hermannstadt, 28 de ani).

Potrivit sursei de mai sus, Gheorghe, aflat pe bancă în meciul FCSB - CFR Cluj, 1-0, ar putea veni sub formă de împrumut și ar avea asigurat un loc în primul „11”. În schimb, Bărbuț ar urma să se alăture echipei definitiv, venind de la Hermannstadt, și ar concura pentru un loc de titular în echipă cu Dumitrașcu sau Stahl.

Rednic și-ar dori încă un fundaș central, iar Dorin Codrea (26 de ani, 1,85 metri) de la Concordia Chiajna ar putea fi o soluție pentru UTA.

Ce a spus Mircea Rednic după UTA - Poli, scor 1-0

„Am suferit, dar avem portar. În momentele importante a fost acolo. Mă bucur. O victorie muncită, la limită cu meritatul. A fost o perioadă grea, se vede că fizic nu suntem bine. Toți ne-am rugat ca Farul să se califice să avem meci amânat. Le dau 2 zile libere.

S-au perfectat două transferuri, un atacant și un fundaș central. Vor mai fi și plecări. Dacă nu s-au adaptat, asta e viața. Inclusiv dintre cei care au venit acum. E o echipă în formare, fără supărare, toți au avut șanse. Trebuie să nu mai avem emoții. Am făcut multe greșeli individuale. În loc să joci simplu, încerci indiviadual.

Au fost egoiști, au pierdut mingea, apoi a trebuit să alerge. Dar sunt unii care nu au 10 zile la echipă și au intrat bine. Suntem obișnuiți să dăm gol primii, apoi ca adversarul să își facă ocazii. A juat bine Iași, au calitate în grup, au pasat. Va face o figură frumoasă.

Am avut șansă. Mă bucur că și noi am avut, că înainte nu am avut. 3 puncte pentru moral, avem liniște 2 săptămâni”, a spus Mircea Rednic.