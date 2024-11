Mircea Rednic, antrenorul celor de la UTA Arad, care s-a aflat în trecut și pe banca alb-roșilor, s-a arătat dezamăgit de rezultatul obținut de arădeni în fața lui Dinamo și a mărturisit că nu este impresionat de felul în care se prezintă echipa lui Zeljko Kopic. Mai mult, Rednic a spus că, în opinia sa, echipa sa de suflet nu arată ca o echipă de play-off.

Mircea Rednic: ”Dinamo nu e echipă de play-off, am întâlnit echipe mult mai puternice!”

Antrenorul celor de la UTA Arad a vorbit și despre confuzia apărută în repriza secundă cu cartonașul galben arătat de Găman lui Mabea, despre care s-a spus că ar fi putut fi adresat lui Omondi. Rednic nu s-a sfiit să critice prestația lui Găman.

”Dezamăgire, meritam mai mult la meciul ăsta. Am avut momente bune în care am construit, am avut acțiuni periculoase pe flancuri. Golubovic a fost într-o formă bună astăzi. Ei au venit un gol pe o mnge lungă deviată. Politic a venit și a dat la poartă. Ei s-au apărat, dar regret, trebuia să fim mai lucizi. Ne-am precipitat și am jucat cu mingi lungi.

Trebuia să fim mai calmi, mai inteligenți. Când am vent cu centrări din lateral au fost situații în care am fost periculoși. A fost o greșeală colectivă la gol, trebuia să blocăm, Conte a respins, Hrezdac a ezitat puțin. Asta a fost singura situaație pe care au avut-o. S-au apărat, au gestionat mult mai bine decât noi. Și ultimele partide cam tot așa le-am pierdut. Noi am avut situații, de asta îmi e ciudă. Îmi place că au reacții, că le e ciudă că au pierdut.

Cu domnul arbitru a fost o nebuloasă de-asta. La început a ținut un speech că am venit să facem spectacol, iar el să participe la acest spectacol. Chiar a participat la spectacol, a stat patru minute la acel cartonaș galben. A dat primul galben lui Mabea, Omondi nu a fost acolo la acea fază. Mabea a avut un clinci.

Nu (n.r Dinamo nu e echipă de play-off), am întâlnit echipe mult mai puternice decât Dinamo, dar au luptat în meciul ăsta. Mie îmi e ciudă că nu am reușit să scoatem nici măcar un punct”, a spus Mircea Rednic la finalul jocului.

