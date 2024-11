Antrenorul giuleștenilor a mărturisit că știe echipe care joacă din trei în trei zile și care recurg la tactici inedite de recuperare, cu perfuzii. Întrebat dacă a făcut referire la FCSB, Marius Șumudică a negat vehement, însă Mihai Stoica nu a întârziat să-i răspundă.

"Da, da, da. Da, facem cu asta cu oxigenul. Ok, era altceva pe vremuri cu aia cu ozon, dar noi facem camera hiperbară, care presupune că jucătorii se recuperează mai repede. Apelăm demult, da.

Aia cu venele... Există, nu ai niciun fel de problemă, dacă respecţi regulile. Puţini fac în camera hiperbară.

Eu fac, în fiecare zi când sunt şi am posibilitatea de 25 de ori pe lună, saună cu infraroşu. Aş face şi hiperbară, dar nu pot, că am avut multe otite şi de asta nu suport.

(n.r. - Fotbaliştii) Cei care au probleme de respiraţie nu pot face, dar avem şi câţiva care fac cu regularitate camera hiperbară. E cam 200.000 de euro o cameră hiperbară, facem şi criosaună, avem şi de aia la bază. Facem, facem. În butoaiele cu gheaţă sunt jucători care fac imersie, am zis bine?", a declarat oficialul FCSB, la Prima Sport.

Ce a declarat Marius Șumudică

"Nu cred că U Cluj a ştiut de lucrurile astea, nu pot să acuz pe nimeni și nu vreau să vorbesc, dar ştiu sigur că sunt foarte multe echipe care se recuperează mult mai repede la 3 zile. Nu vorbesc de doping, sunt echipe care se recuperează la trei zile cu vitamine. În momentul în care îți intră în sânge mai repede e altceva. Sunt o grămadă de echipe care joacă la trei zile, nu bat apropouri la FCSB, nu vorbesc despre FCSB.

Eu, dacă am un jucător răcit și vreai să-i pun vitamina C pe venă, nu pot, trebuie să cer aprobare de la ANAD. Am avut doi jucători cu febră, n-am mai spus, l-am întrebat pe doctor ce le-a dat, un paracetamol. Păi, revino-ți cu paracetamol. Alții, bam, direct, vitamina C, butelca de paracetamol, nu mai au nimic", a spus antrenorul Rapidului.