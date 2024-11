Extrema dreapta a ardelenilor, Hildeberto Pereira, a fost depistat pozitiv cu Furosemid, o substanță interzisă, pentru care riscă o suspendare de peste doi ani.

Marius Șumudică: ”Nu-l cunoașteți pe Șumudică? Noi suntem cu Anticârcel, Cardiozen!”

U Cluj a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial faptul că i-a reziliat contractul fotbalistului din Capul Verde.

În stilul său caracteristic, Șumudică a comentat ultimele vești și a mărturisit că în ceea ce privește medicamentația jucătorilor săi, el se rezumă doar la anti-cârcel și Cardiozen. De altfel, antrenorul lui Rapid a recunocut că a fost impresionat de Berto la meciul direct, atunci când fotbalist gâsit dopat a și marcat împotriva Rapidului.

”D-aia o fi plecat aşa pe viteză împotriva mea (n.r. întrebat despre cazul de dopaj al lui Berto de la U Cluj). Eu știu ce le-or băga? Noi suntem…nu-l cunoaşteţi pe Şumudică? Noi suntem cu Anticârcel, cu Cardiozen. Noi nu suntem cu d-astea. Sunt echipe în Liga 1, vreţi să vă spun eu acum, care fac vitamine şi le bagă pe venă perfuzii şi toate astea, ca să se recuperze, vă spun eu!

I-am mai prins pe unii care îşi băgau oxigen prin toate orificiile. Despre ce vorbim? Noi suntem o echipă care are magneziu, calciu, vitamine, le iei pe gură, se absord 10-15%, intră în stomac, lucrează acidul gastric.

Noi nu suntem cu injecţii. Am şi un doctorel tânăr, dacă-l pun să facă injecţii tremură vreascurile. Noi suntem niște oameni ok, transparenţi. Voi veniți și spuneți lucrurile astea, eu habar nu aveam. Îmi aduc aminte jucătorul, sunt lucruri pe care trebuie să ţi le asumi”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.

Înțepătură pentru FCSB?

Șumudică a continuat și a mărturisit că nu vrea să îi acuze pe cei de la Universitatea Cluj că au recurs la astfel de tertipuri pentru a le crește performanțele sportive jucătorilor. Totuși, antrenorul giuleștenilor a mărturisit că știe echipe care joacă din trei în trei zile și care recurg la tactici inedite de recuperare, cu perfuzii.

Întrebat dacă a făcut referire la FCSB, Șumudică a negat vehement.

”Nu cred că U Cluj a ştiut de lucrurile astea, nu pot să acuz pe nimeni și nu vreau să vorbesc, dar ştiu sigur că sunt foarte multe echipe care se recuperează mult mai repede la 3 zile. Nu vorbesc de doping, sunt echipe care se recuperează la trei zile cu vitamine. În momentul în care îți intră în sânge mai repede e altceva. Sunt o grămadă de echipe care joacă la trei zile, nu bat apropouri la FCSB, nu vorbesc despre FCSB.

Eu, dacă am un jucător răcit și vreai să-i pun vitamina C pe venă, nu pot, trebuie să cer aprobare de la ANAD. Am avut doi jucători cu febră, n-am mai spus, l-am întrebat pe doctor ce le-a dat, un paracetamol. Păi, revino-ți cu paracetamol. Alții, bam, direct, vitamina C, butelca de paracetamol, nu mai au nimic”, a adăugat antrenorul Rapidului.