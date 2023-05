Cele două echipe s-au duelat în etapa cu numărul șase din play-off-ul Superligii. În urma victoriei, gruparea „roș-albastră” s-a apropiat la trei lungimi de liderul Farul Constanța.

Mihai Stoica i-a dat replica lui Eugen Neagoe

Mihai Stoica, managerul general FCSB, i-a răspuns lui Eugen Neagoe, antrenorul Universității Craiova, care a spus după înfrângerea de pe „Ion Oblemenco” că s-ar fi făcut „campanie”, din cauza discuțiilor apărute în urma faulturilor dure din partida „roș-albaștrilor” împotriva lui Rapid București.

„Campanie nu am făcut. Am încercat să atrag atenția înainte de meciul cu Rapid că vor fi brutalități. S-a vorbit după aia 3 zile despre asta pentru că au ieșit Burleanu și Vassaras să vorbească. Nu noi am făcut asta. Cred că am câștigat și cu multă șansă.

În prima parte a meciului, am fost depășiți. A fost o ocazie imensă a Craiovei, bara. Acolo a intervenit Târnovanu. Citesc că am fost norocoși cu Târnovanu. Cum adică norocoși? E în zi de grație, ce să facem? Nu e jucătorul nostru?”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

Universitatea Craiova - FCSB 1-2

Formația dirijată de Elias Charalambous a deschis scorul în prima repriză, în minutul 44, prin Andrea Compagno. Deian Sorescu a împins mingea în poarta în minutul 84 și a dus scorul la 2-0, după ce Andrei Ivan a ratat un penalty în minutul 83.

Pe final, Elvir Koljic a redus din diferență, în cele din urmă, în minutul 90+3, dar prea târziu ca Universitatea Craiova să mai poată face ceva. În clasament, oltenii au rămas pe locul patru, în timp ce FCSB a urcat pe doi, devansând-o, cel puțin temporar, pe CFR Cluj.