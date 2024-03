Mihai Stoica anunță un "transfer" după meciul cu FC Voluntari: "Bine ai venit la FCSB!"

Oficialul vicecampioanei recunoaște că FCSB a avut o primă repriză modestă în care a suferit contra lui FC Voluntari, însă Mihai Stoica laudă prestația echipei din repriza secundă.

Mihai Stoica: "Radaslavescu a făcut un joc bun. I-am spus: 'Bine ai venit la FCSB!'"

Pe lângă impactul lui Florinel Coman, care a reușit o dublă în startul reprizei secunde, Mihai Stoica spune că au contat foarte mult și schimbările făcute de FCSB. Un remarcat al oficialului de la FCSB este Eduard Radaslavescu (19 ani), mijlocașul ofensiv intrat la pauză în locul lui Octavian Popescu.

Stoica spune că a glumit cu Radaslavescu și chiar i-a urat bun venit la echipă, acesta fiind unul dintre puținele meciuri în care s-a făcut remarcat la FCSB, echipă care l-a cumpărat de la Farul, în 2022.

"Schimbările au fost foarte bune. Cei de pe bancă au fost la perfecție din punct de vedere al atitudinii și al determinării.

Radaslavescu a făcut chiar un joc bun, a alergat. I-am zis: 'Bine ai venit la FCSB!'. Noi îi spunem altfel lui FCSB în vestiar (n.r - Steaua)", a spus Mihai Stoica, la Orangesport.

17 meciuri a strâns Eduard Radaslavescu la FCSB în acest sezon. A fost titular în doar trei dintre ele și nu a avut contribuții notabile.

Mihai Stoica spune că FCSB nu a arătat bine în prima repriză a meciului de la Voluntari, chiar dacă liderul a avut câteva ocazii de a înscrie.

"În prima repriză nu am fost bine. Noi am avut bară în prima repriză, când n-a fost ofsaid. Dacă marca Florinel, la VAR se vedea că nu a fost. Am avut două situații destul de mari prin Luis Phelipe și Ngezana, însă nu am jucat bine. Am fost mult sub ce ne așteptam. În a doua parte am jucat bine", a mai spus Mihai Stoica.