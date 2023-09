Mihai Stoica anunță ultimul transfer făcut de FCSB: "Totul bătut în cuie! Gigi și-l dorește de mult timp"

Panathinaikos, iar luni urmează să semneze cu formația roș-albastră. Oficialul vicecampioanei anunță că FCSB a bătut palma cu Cristi Ganea . Fundașul stânga în vârstă de 31 de ani și-a reziliat contractul cu formația greacă, iar luni urmează să semneze cu formația roș-albastră.

Mihai Stoica: "Totul e bătut în cuie pentru transferul lui Cristi Ganea la FCSB"

Mihai Stoica spune că Ganea era o țintă mai veche a lui Gigi Becali și susține că fostul campion al României este acum într-o formă fizică foarte bună, fiind recuperat după problemele cauzate de COVID-19 în perioada în care evolua în Grecia.

"Nu s-a semnat, dar e totul bătut în cuie. El a avut COVID anul trecut și cu urmări destul de grave. După tratament s-a vindecat complet, nu mai are niciun fel de problemă, poate să joace. E hungry (n.r - înfometat). Informația mi-a venit din mai multe surse, că e foarte, foarte bine fizic.

La Panathinaikos nu avea cum să joace. Antrenorul care e acum, un sârb, și-a adus un alt jucător, un fundaș stânga sârb. Ganea oricum nu era titular, Panathinaikos e o echipă cam bună. Avea niște variante în Grecia, dar Gigi și-l dorește de mult timp. Chiar m-aș bucura să se facă și probabil se face", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Cristi Ganea va lupta la FCSB pentru un loc de titular cu muntenegreanul Risto Radunovic, celălalt fundaș stânga din lot.

Șanse mici ca Marius Ștefănescu să ajungă la FCSB

În ceea ce privește transferul lui Marius Ștefănescu, Mihai Stoica lasă de înțeles că jucătorul lui Sepsi nu mai reprezintă acum o țintă pentru FCSB.

"Nu mai e nimic. Acum depinde și mâine cum se trezește Gigi. Azi era euforic. Toți suntem euforici. Nu țin minte când m-am bucurat așa mult după un meci de fotbal și când am suferit atât de mult. Chiar mi-a fost rău la meciul ăsta. Nici la Ovidiu, cu titlul pe masă, nu am avut așa emoții. Am avut mulți accidentați, mulți incerți", a mai spus Mihai Stoica.

Motivul pentru care Cristi Ganea a ales să se transfere la FCSB

Pentru fostul jucător de la FC Viitorul va fi o revenire în România după o pauză de trei ani, iar presa din Grecia susține că decizia lui Ganea are la bază dorința de a intra din nou în circuitul echipei naționale.

"Ganea a avut probleme cu COVID-ul în ultimul sezon, iar în acest an nu a mai făcut parte din planurile lui Panathinaikos. Astfel, contractul său a fost reziliat, iar Ganea va continua în țara natală pentru că își dorește să lupte pentru revenirea la echipa națională a României", a scris Trifilara.

Ganea, campion al României cu FC Viitorul, în 2017, are opt meciuri sub tricolor. Ultima oară când a evoluat pentru naționala României a fost la un meci amical cu Georgia (1-2), disputat pe 2 iunie 2021.

Mallorca B, CD Santanyi, FCM Târgu Mureș, Universitatea Craiova, Săgeata Năvodari, FC Viitorul, Athletic Bilbao, Numancia, Aris Salonic și Panathinaikos sunt toate echipele la care a evoluat Cristi Ganea de-a lungul carierei

600.000 de euro este cota de piață a lui Ganea, potrivit Transfermarkt

Cristi Ganea, doar 370 de minute jucate în toate competițiile în ultimele două sezoane

Noul fundaș stânga al vicecampioanei, care poate juca și în ofensivă pe bandă, a fost însă practic inexistent în ultimele două sezoane, pe care le-a petrecut la Panathinaikos.

Ganea a bifat în această perioadă doar 10 meciuri în toate competițiile, fiind titular de 4 ori, în total 370 de minute!

Fără gol sau pasă de gol în toate aceste partide, a reușit, ce-i drept, să obțină un penalty într-un derby câștigat cu AEK Atena, 2-1.

”A avut probleme medicale din cauza Covid și am înțeles că e nu știu ce naționalitate antrenorul, nu mă interesează, mi-a plăcut întotdeauna de el”, a explicat Gigi Becali.

Antrenorul la care face referire patronul lui FCSB este însă exact cel care l-a adus de la Iraklis la Panathinaikos pe Cristian Ganea, sârbul Ivan Jovanovic, aflat în funcție din vara lui 2021.