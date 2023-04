Mihai Stoica anunță surpriza majoră pregătită de FCSB: "Jucător de 2007 titular!"

În actualul sezon, cluburile din Liga 1 sunt obligate de FRF să înceapă meciurile cu un jucător născut după 1 ianuarie 2000. Din stagiunea următoare, pragul se modifică: un jucător născut după 1 ianuarie 2002.

Mihai Stoica: "Tare mi-e că într-un an sau doi o să îl avem pe Alexandru Maxim titular"

Mihai Stoica spune că, în viitorul nu foarte îndepărtat, FCSB ar putea apela la Alexandru Maxim, un portar născut în 2007, pe care l-a comparat în trecut cu Thibaut Courtois, goalkeeper-ul lui Real Madrid. Puștiul vicecampioanei a apărut la prima echipă în cantonamentul din iarna anului trecut și a și evoluat în câteva partide de pregătire.

Zilele acestea, Alexandru Maxim se află alături de naționala U16 a României la Turneul Montaigu, din Franța. Tricolorii conduși de Nicolae Roșca au obținut, joi, calificarea în semifinale, unde vor înfrunta Anglia.

"Tare mi-e că într-un an, doi o să avem portar de 2007 titular la FCSB, Alexandru Maxim. 2007 se anunță o generație tare de tot. Sunt acum în Franța ăștia ai noștri, sunt de excepție. Unii nici n-au împlinit 16 ani", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.



Prezentarea lui Alexandru Maxim pe site-ul lui FCSB

Ce variante are FCSB pentru regula U21 din sezonul următor (lotul actual)

Alexandru Maxim (portar, născut în 2007)

Matei Tănasă (mijlocaș, născut în 2005)

Eduard Radaslavescu (mijlocaș, născut în 2004)

Alexandru Pantea (fundaș, născut în 2003)

Octavian Popescu (extremă, născut în 2002)

Ianis Stoica (atacant, născut în 2002, împrumutat acum la U Cluj)

Ovidiu Perianu (mijlocaș, născut în 2002, împrumutat acum la Chindia)

Alexandru Musi (mijlocaș, născut în 2004, împrumutat acum la Poli Iași)

Andrei Pandele (mijlocaș, născut în 2003, împrumutat acum la Gloria Buzău)

Mihai Stoica: "Alexandru Maxim va fi mai mare decât celălalt Maxim"

În ianuarie 2022, Mihai Stoica făcea un pariu îndrăzneț referitor la Alexandru Maxim.

"Eu am spus că avem un portar, Alex Maxim, care are peste 1.90m. Am văzut în presă că s-a scris că ar avea 1.88m.

Azi, când l-am văzut în cantonament, l-am întrebat: "Băi, Courtois, ce înălțime ai?" 1.99m! Nu este amotric. O să auzim de el. Am avut un Alexandru Maxim (n.r - actualul mijlocaș de la Beșiktaș), dar ăsta va fi mai mare", spunea Mihai Stoica.