Mihai Rotaru ar vrea să scape de Eugen Neagoe! Are deja două nume pe listă

Antrenorul Universității Craiova nu are parte de liniște, chiar dacă echipa sa nu a primit gol după primele două etape, cu Dinamo (2-0) și Oțelul Galați (0-0).

Acționarul Mihai Rotaru ar fi nemulțumit de evoluția echipei și ar avea deja o listă cu antrenorii care i-ar putea lua locul lui Eugen Neagoe. Marius Șumudică (52 de ani) și Laurențiu Reghecampf (47 de ani), scrie GSP.ro.

Mihai Rotaru ar vrea să scape de Eugen Neagoe

Primul este liber de contract după despărțirea de arabii de la Al-Raed și așteaptă o propunere din Superligă. Antrenorul s-a autopropus la Rapid, dar giuleștenii l-au ales pe Cristiano Bergodi.

Reghecampf este și el disponibil, după ce s-a despărțit de Neftchi Baku. A mai antrenat Universitatea Craiova, dar a plecat de la echipă după un sezon încheiat pe locul trei.

"Simplu, cred c-am făcut un joc bun, ne-am dominat în totalitate adversarul, din primul minut până în ultimul, am lovit bara de mai multe ori. Cred că am făcut un meci bun, am avut peste 70% posesie.

În Liga 1, când iți creezi atâtea situații, nu știu dacă mai e ceva de spus. Ne-am ratat șansa, așa cum am spus. Nu e vorba de concentrare, jucătorii au avut atitudine și au fost concentrați. N-am reușit să marcăm”, a spus Neagoe, după egalul cu Oțelul.

Universitatea Craiova, Pandurii, FC Drobeta, ASIL Lysi, Aris Limassol, Nea Salamis, Poli Iași, Sepsi, Dinamo, Hermannstadt și Astra Giurgiu sunt echipele pe care le-a pregătit Eugen Neagoe.