Cele două echipe s-au întâlnit pe stadionul „Ion Oblemenco”, în a doua etapă a noului sezon al Superligii României.

Andrei Ivan nu s-a ferit de cuvinte, după ce Universitatea Craiova a remizat cu Oțelul Galați

Andrei Ivan a vorbit după meci și a remarcat faptul că Universitatea e nemulțumită pentru că nu a putut obține toate cele trei puncte din confruntarea cu Oțelul Galați și că e dureros pentru toată echipa că sunt insultați de fani.

„Suntem nemulțumiți că nu am luat cele trei puncte. Eu cred că am făcut un meci bun, dar nu am avut nici noroc. Nu a intrat mingea în poartă. Nu știu, cum am spus, cred că nu a fost ziua noastră astăzi. Nu a fost să câștigăm. Dar avem o săptămână înainte și trebuie să gândim limpede.

E dureros pentru toată echipa, nu doar pentru mine. Că toți suntem înjurați. Dar m-am obișnuit aici la Craiova. Am vorbit și cu mister înainte de meci că o să joc vârf. Mi-am creat ocazii, dar nu a fost să marchez.

Trebuie să ne unim. S-a văzut și azi. Am fost o echipă bună pe teren. Nu le-am dat nicio șansă celor de la Oțelul. Mergem la Cluj să luăm cele trei puncte”, a spus Andrei Ivan după meci.

Universitatea Craiova - Oțelul Galați 0-0

Prima repriză a fost de foc. Oltenii au fost în nenumărate rânduri extrem de aproape de a deschide scorul. Elevii lui Eugen Neagoe au nimerit toate barele porții adverse.

În repriza secundă, jocul s-a stins. Cu o ultimă suflare, trupa din Bănie a încercat să culeagă toate cele trei puncte din a doua etapă, însă scorul a rămas tot 0-0.

Echipele de start