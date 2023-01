Fără carnet de antrenor și fără licențele necesare, Mihai Pintilii ocupă în acte rolul de delegat, iar la partidele oficiale nu are dreptul de a oferi indicații de pe banca tehnică.

Mihai Stoichiță: "Pintilii exagrează, îi dau eu jos cătușele. Trebuie să își facă școala"

Lucian Burchel s-a autosesizat după ce a văzut că fostul mijlocaș este, de fapt, antrenorul lui FCSB și a anunțat că deschide o anchetă. Pintilii a răspuns ironic, transmițându-i lui Burhel să-l suspende cât mai mulți ani și chiar să îl aresteze pentru că antrenează fără să aibă acest drept.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al lui FRF, spune că Pintilii a exagerat cu discursul său și îi recomandă fostului internațional să își finalizeze studiile pentru a deveni antrenor cu acte în regulă.

"Exagerează! Îi dau eu jos cătușele. E un tip plăcut, care poate să ajungă antrenor, dar trebuie să își facă școala. Să înțeleagă toată lumea că nu se mai poate fără școală în societatea fotbalistică și nu numai.

Până la urmă, bazele antrenoratului se pun în profesia de fotbalist. Eu, înainte să ajung antrenor, aveam acasă caiete scrise cu ce făceau foștii mei antrenori. Dar, dacă îți place, încerci să ai toate datele la ceea ce faci când ești fotbalist, să înțelegi de ce făcea omul ăla cu tine ce făcea", a spus Mihai Stoichiță, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Mihai Pintilii, discurs dur împotriva lui Lucian Burchel

Mihai Pintilii a comentat subiectul și înainte de startul meciului, iar la final a reluat discuția, dezvoltându-l. Fostul fotbalist a punctat că Lucian Burchel se folosește de numele lui pentru a-și „face un nume” și i-a transmis că așteaptă orice suspendare din partea lui.

„Nu se va ajunge nicăieri, asta e părerea mea. Nu mai zic nimic. Niciodată nu a încercat cineva din Federație să vorbească cu mine, au fost alții poate mult mai mari decât mine și nu au discutat, îi las în pace, îmi văd de drumul meu, sunt înscris la școala pentru carnetul de antrenori, o să încerc să îl iau, o iau treptat. Cu Burchel o să am discuții doar când merg la cursuri de carnet, în rest nu am ce discuta cu el, nu am prietenie cu el.

Dacă el își face nume pe numele meu, el de 3 săptămână vorbește doar despre Pintilii, mă bucur că sunt băgat în seamă și mă bucur că pot să îl fac și pe el să audă lumea despre el. Înseamnă că nu am fost un prost, nu am fost un fraier și asta mă bucură.

Doamne ajută! Să îmi dea 3 luni, 3 ani, 4 ani, nu am nicio problemă. Dacă crede că am greșit și merit să stau suspendat, ce pot să fac eu? Nu știu pentru ce să fiu suspendat, pentru o poză, habar nu am. Că am ridicat tabela, că-s delegat în acte și nu am voie să dau...la urma urmei, oricine de pe bancă se ridică și mai țipă, ce să facem, suntem legați de scaune? Nu avem cum asta.

Nu mă simt constrâns. Mă simt foarte bine, băieții se simt foarte bine și nu am nicio problemă cu nimic. Chiar l-aș ruga, dacă ar putea, să mă suspende cât poate el cel mai mult, să fie el liniștit. Nu mă simt vânat, nu am ce să vorbesc cu niște oameni care doar vor răul în țara asta. Dacă voia să facă ceva bine, ne ajuta. Am fost fotbaliști, am jucat 50 de meciuri la echipa națională, mi-am rupt piciorul pentru echipa națională, măcar bun simț să ai, în rest, nimic altceva”, a declarat Mihai Pintilii după meciul cu Hermannstadt.