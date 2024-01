"Meci apatic". Ioan Ovidiu Sabău s-a dezlănțuit după înfrângerea cu Poli Iași

Unicul gol al partidei a fost înscris de Sergiu Buş (86), cu un şut din întoarcere din afara careului. Poli Iaşi venea după trei etape fără victorie şi două eşecuri consecutive. U Cluj are o victorie şi trei eşecuri în ultimele patru etape.

Ioan Ovidiu Sabău, dezamăgit de rezultatul de la Iași

Ardelenii au ratat șansa de a se apropia de zona de play-off, iar tehnicianul echipei a mărturisit că nu se aștepta să piardă această partidă, lipsa de concentrare spunându-și cuvântul.

"Nu se punea problema să pierdem acest joc, mai ales că în repriza a doua ne-am și creat niște situații, dar lipsa de concentrare, de curaj a făcut să ratăm acele situații. Mi-aș fi dorit să văd o echipă mult mai curajoasă, care joacă. O echipă care să aibă mai multă personalitate în ultimii 16 metri. Am fost destul de crispați, fără soluții… Sunt supărat pentru că am fi putut merge acasă cu un punct, îți dă și încredere… Mda, asta este. A fost un meci destul de apatic și nu frumos.

Mi-aș fi dorit mult mai mult. Aș fi vrut o altă abordare de la ei, o altă stare de spirit, cu mai multă încredere în ei. Am văzut destul de puțin în acest jos. Sigur, și pe parcurs, schimbările nu au adus un plus de calitate, mai ales că cei care au intrat au experiență, puteau să vină cu un plus să ajute echipa", a declarat Ioan Ovidiu Sabău, după meci.