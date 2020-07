Masuri de precautie luate de detinatorul drepturilor TV! Cum vor fi impartiti banii in sezonul viitor! Anunt din partea LPF: "Ne-a transmis asta"

Cluburile din Liga 1 sunt dependente de banii proveniti din drepturile TV, iar sumele din sezonul viitor ar urma sa vina in mai multe transe.

Daca pana acum cluburile din Liga 1 primeau 50% din valoarea contractului in luna iulie, iar restul sumei in alte doua transe, detinatorul de drepturi TV vrea anumite modificari pentru sezonul viitor.

Secretarul general al LPF, Justin Stefan, spune ca virusul Covid-19, care va continua sa fie prezent la nivel global si in sezonul viitor, a fortat detinatorul de drepturi TV sa cearca cateva modificari in ceea ce priveste acordarea sumelor de bani catre cluburi.

Prima tansa, de 50%, va fi acordata in trei parti: finalul lunii august, inceputul lunii octombrie si inceputul lunii decembrie. Iar cea de-a doua transa va ramane impartita ca si in acest sezon, in doua parti: ianuarie si martie.

"A fost o discutie in cadrul adunarii generale, detinatorul de drepturi ne-a transmis ca ar vrea sa isi ia anumite masuri de precautie avand in vedere ca si sezonul urmator vom convietui alaturi de acest Covid-19. In mod normal banii erau impartiti in 3 transe. O transa, respectiv jumatate din valoarea contractului, era incasata in luna iulie, iar cealalta transa era impartita in doua, fiind incasata in ianuarie si martie. Ei au propus pentru a imparti prima rata in 3 parti, sa fie platita la finalul lunii august, inceputul lunii octombrie si inceputul lunii decembrie.

Pentru a lua o astfel de decizie este nevoie de modificarea contractului de drepturi TV", a spus Justin Stefan la Ora Exacta in Sport.

Justin Stefan: "Cuantumul drepturilor TV ramane acealasi!"

Suma asigurata din drepturile TV va ramane cea stabilita in contract si pentru sezonul viitor, adica de 28 de milioane de euro:

"Cu detinatorul de drepturi TV e totul in regula, am vorbit si ieri. A transmis un mesaj clar cluburilor ca isi doreste terminarea competitiilor pe teren.

Categoric ca in masura in care s-ar aplica un scenariu de a mari numarul de echipe vom vedea o diminuare a valorii sumelor care vin din drepturi TV. Cuantumul ramane acelasi, 28 de milioane de euro, dar acea suma ar urma sa se imparta la 16 cluburi", a mai spus Justin Stefan.