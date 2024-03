Măsură drastică anunțată la Rapid: "Niciodată nu o să mai vedeți!" + Dan Șucu, contrazis în direct: "Nu ne-a dat bani"

Gheorghe Răducan, cunoscut drept Gigi Corsicanu, fostul lider de galerie de la Rapid, a intervenit după meci la Digisport și a explicat protestul suporterilor din peluză.

Gheorghe Răducan: "N-o să mai vedeți la noi materiale pirotehnice. E momentul zero în fotbalul românesc"

Protestul galeriei Rapidului a avut legătură cu arestarea preventivă a liderului de galerie Liviu Ungurean (Bocciu) într-un dosar privind folosirea ilegală de materiale pirotehnice pe stadioane în timpul desfăşurării meciurilor de fotbal.

Corsicanu a transmis că galeria Rapidului nu va mai folosi niciodată materiale pirotehnice pe stadioane după scandalul în care a fost implicat inclusiv președintele Daniel Niculae.

"A fost o decizie pe care am luat-o cu toții, de comun acord, cu două ore înainte de începerea jocului. Am stat până în ultimul moment, tot am sperat că Liviu Ungurean o să primească o clemență din partea autorităților. Nu spun că nu s-a greșit, este clar, dar...

E clar că noi în România suntem primii suporteri cu care se dau exemple. Eu am fost primul lider din România care a primit interdicție pe stadioane, noi am fost prima echipă care a pierdut la masa verde, noi am fost prima echipă care am câștigat pe teren și am pierdut în birouri.

Filmarea respectivă este din urmă cu 5-6 luni (n.r - filmarea cu camera secretă din Giulești în care erau depozitate materiale pirotehnice). Vă asigur! Eu nu mai fac parte din galerie, dar încerc să ajut. Liviu Ungurean a crescut lângă mine când eram liderul galeriei. El voia să fie ca mine. Probabil că acea cameră există dacă au fost imagini, nu pot să spun că nu există.

E clar, noi recunoaștem, sunt niște greșeli, dar de ce să tăiem în carne vie? De ce să facem un circ? Omul respectiv (n.r - Liviu Ungurean) are și el o familie, are doi copii. Fetița lui a împlinit 15 ani, iar de ziua ei el a fost ridicat. Trebuia să avem puțină umanitate. A omorât pe cineva?

Asta este clar. N-o să mai vedeți la noi materiale pirotehnice. E momentul zero în fotbalul românesc. E clar că n-o să mai vedeți pe stadioanele noastre materiale pirotehnice", a spus Gheorghe Răducan.

"Nimeni nu a dat galeriei Rapidului niciun ban, niciodată!"

Gheorghe Răducan a ținut să lămurească și subiectul banilor pe care galeria i-ar primi de la acționarul majoritar Dan Șucu.

Joi, în ziua în care a izbucnit scandalul, Dan Șucu a spus: "Avem un buget de 25.000 de lei prin care susţinem tot ce înseamnă autocare sau vagoane de tren. O parte din cheltuiala lor o susţinem şi noi. O dată sau de două ori pe sezon, avem o contribuţie pentru tot ce înseamnă partea asta de coregrafii".

După meciul cu Farul, Gheorghe Răducan l-a contrazis pe Dan Șucu, spunând că galeria nu a primit niciodată bani. Ar fi fost vorba, de fapt, despre un alt tip de înțelegere între conducere și ultrași.

"Vreau să înțeleagă toată lumea că noi, suporterii Rapidului, suntem cei mai mândri din România și vrem să rămânem. Nimeni nu a dat galeriei Rapidului niciun ban, niciodată! Sunați-l acum pe domnul Șucu, băgați-l în direct! Să spună domnul Șucu dacă a dat cuiva din galeria Rapidului vreun ban.

Nu a dat niciun ban domnul Șucu, niciodată! Nu există! Este vorba despre altceva. Înainte să vină domnul Șucu, noi am avut o înțelegere cu Victor Angelescu. Dânsul ne-a propus să administrăm noi peluza în care stă galeria Rapidului și din încasările care provin din bilete, pe care tot noi le cumpărăm, să ne autofinanțăm.

Trebuie să clarificăm acest aspect pentru că ține de ultraserie. Eu nu sunt ultras, sunt rapidist, dar îi reprezint pe suporteri. Noi am hotărât să crească cu un procent prețul biletelor, iar din diferența respectivă să se plătească transportul suporterilor în deplasări. Dacă domnul Șucu poate să intre, să intre acum în direct", a mai spus Gheorghe Răducan.