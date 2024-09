La finalul meciului, Marius Șumudică a catalogat rezultatul drept unul echitabil, susținând că Rapid a fost echipa mai periculoasă în prima repriză. Antrenorul s-a plâns din nou de numeroasele probleme de lot, inclusiv de absențele lui N'Jie și Boupendza, care nu au încă drept de joc.

Marius Șumudică, după Rapid - Oțelul 0-0: "Când voi avea tot lotul la dispoziție și vor veni și ceilalți, cu siguranță vom arăta diferit"



Șumudică se declară mulțumit de faptul că Rapid nu a primit gol și este convins că echipa va arăta așa cum își dorește în momentul în care nu vor mai exista probleme de lot.



"Este un rezultat echitabil. Cred că prima repriză ne-a aparținut nouă ca ocazii de gol. În a doua repriză au avut ei ocazii, a scos Siegrist. Un meci de luptă cu o echipă care e foarte greu de desfăcut și primește greu gol. A contat și timpul de odihnă, am avut doar 4 zile între jocuri. S-a văzut la Rareș, la Petrila, care a jucat cu injecții. Pe Hromada l-am pierdut, Săpunaru n-a putut juca azi.



Sunt bucuros că n-am primit gol, e primul joc din acest sezon în care Rapid nu primește gol, dar ne lipsește în fața porții. Fără să marchezi nu poți câștiga. Trebuie să facem eforturi și să marcăm. Am avut și ocazia lui Pașcanu cu capul și parcă noi am avut mai multe ocazii clare decât Oțelul.



Nu știu dacă îi apasă meciurile de acasă pe jucători. Trebuie să trecem peste bariera presiunii. Facem greșeli foarte mult, nu câștigăm dueluri în treimea adversă. Avem nevoie să jucăm, să ajungem în careu mult mai mult. Vreau să nu se ascundă, să vină, să joace. Avem nevoie de jucători cu personalitate și să ducă jocul. Suntem o echipă tânără, am început cu trei jucători U21. Iată că fizic suntem mai ok, nu avem probleme musculare sau de crampe. Pe final s-a jucat pe contre și chiar am putut s-o ducem în față.



Burmaz? Și eu, când eram atacant, am avut o perioadă de ineficiență, dar trebuie să cauți poarta, careul, trebuie să stai în gura porții, să ajungi acolo. Trebuie să primești între linii, nu doar să te lupți cu adversarul. Burmaz e inimos, încearcă să se lupte, să dea totul, dar nu e suficient. Trebuie să avem mai multe ocazii.



Casa, când o construiești, pornești de la jos, nu de la etajul 3. E cel mai important că n-am luat gol. Am recuperat din puncte, iar cu o victorie la Botoșani suntem acolo, ne apropiem de play-off sau chiar să urcăm pe locul 6.



Sper să fac cât mai multe puncte până în pauză de iarnă. După meciul de la Botoșani, iar dispar 10 jucători la naționale. N-am ce să antrenez. Când vor intra Boupendza și N'Jie... așteptăm permisul de muncă. Cu siguranță ei vor da altă culoare jocului. L-am pierdut pe Hromada, un jucător foarte important la mijloc. L-am pierdut și pe Săpunaru, Petrila s-a cerut afară, ieri și azi a făcut injecție. Săpunaru face injecții... toți au niște dureri care nu țin de pregătirea noastră.



Când voi avea tot lotul la dispoziție și vor veni și ceilalți, cu siguranță vom arăta diferit. Sunt ferm convins", a spus Marius Șumudică.

Serie de coșmar pentru Rapid pe teren propriu



Este al cincilea meci oficial la rând fără victorie pentru Rapid pe teren propriu. Ultimul succes obținut în Giulești a fost pe 19 mai. Rapid a reușit atunci să învingă rivala FCSB, scor 2-0.

Ultimele meciuri disputate în Giulești i-au dezamăgit teribil pe fanii Rapidului. Iată ce rezultate s-au înregistrat: Rapid - CFR Cluj 2-2, Rapid - Sepsi OSK 2-2, Rapid - Dinamo 1-1, Rapid - Universitatea Cluj 0-2, Rapid - Oțelul Galați 0-0.



Victoria contra celor de la FCSB a avut loc pe 19 mai. În sezonul precedent. Următorul meci pe care Rapid îl va disputa în Giulești este programat pentru 19 octombrie. Atunci se vor împlini fix cinci luni de la ultimul succes al giuleștenilor de acasă.



Pe 19 octombrie, Rapid va primi vizita celor de la Farul Constanța. Ultimele două dueluri directe au fost câștigate de trupa lui Gheorghe Hagi (59 de ani). Rapid a învins-o ultima dată pe Farul pe 20 august 2023, în Giulești.