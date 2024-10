După calificarea României U21 la EURO 2025, Rareș Ilie, unul dintre elevii lui Daniel Pancu, a mers în fața fanilor lui Rapid prezenți în Giulești la meciul cu Elveția U21, scor 3-1, și a început să scandeze împotriva lui FCSB, lucru ce i-a adus multe critici fostului jucător de la Rapid. Unul dintre cei mai duri critici ai lui Rareș Ilie a fost chiar Mihai Stoica, managerul general de la FCSB.

Marius Șumudică, amenințat cu suspendarea de către FRF

Marius Șumudică a comentat momentul și, chiar dacă nu a dorit să îi dea sfaturi fotbalistului, a recunoscut că a fost și el pus în această situație, din dorința de a-i mulțumi pe suporteri.

”Fiecare face ce simte în momentul respectiv și nu pot eu să-i dau niciun sfat lui Rareș Ilie ce să facă. Este un jucător profesionist, un jucător care trebuie să fie matur și un jucător care a ajuns la un nivel. Este la Nice, să fii la prima ligă din Franța, a fost împrumutat în Elveția.

Cred că nu trebuie să-i spun ceea ce trebuie să facă Rareș Ilie. Și eu am reușit pe cât posibil să mă cenzurez la aceste scandări și încerc să-mi salut suporterii, fiindcă sunt suporterii mei, suporterii cu care am trăit clipe frumoase, de unde am plecat. Că eu am plecat dintre ei”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Antrenorul spune însă că a reușit să se cenzureze, deoarece a fost avertizat de către oficialii Federației Române de Fotbal că, în cazul în care aceste lucruri se vor repeta, va primi o suspendare.

”Și atunci trebuie să fac de așa natură încât să-i mulțumesc și pe suporteri, dar în același timp nici să nu sari calul, și eu chiar am fost avertizat de către Federația Română de Fotbal să nu am astfel de ieșiri, fiindcă voi fi suspendat”, a adăugat Șumudică.

