Marius Ștefănescu, următoarea lovitură dată de FCSB? Reacția lui Gigi Becali

Luis Phelipe, Baba Alhassan și Nana Antwi au fost jucătorii transferați de liderul din Superligă în această pauză competițională.

Damjan Djokovic și Cristi Ganea au plecat deja de la echipă, iar Dorin Rotariu este pe „lista neagră” și, cel mai probabil, nu va mai juca în a doua parte a sezonului.

Marius Ștefănescu (25 de ani) a fost și el pe lista celor de la FCSB și Rapid, dar cele două rivale s-au lovit de refuzul lui Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK. Acum, după ce Gigi Becali l-a luat deja pe Luis Phelipe de la Poli Iași, pare că FCSB a ieșit din cursă pentru mijlocașul covăsnenilor.

Gigi Becali: ”Ștefănescu nu e mai bun decât Luis Phelipe”

”Eu vreau cu români, dar spuneţi-mi un jucător român şi-l cumpăr, măcar de valoarea lui Luis Phelipe, a lui Alhassan, a lui Nana. Nu e niciunul, nici mijlocaşi, interi, atacant, fundaş dreapta, niciunul din România nu e mai bun pe postul ăla. De la alte echipe, nu de la noi.

Ştefănescu zic că nu e mai bun decât Luis Phelipe. Am vrut să-l iau, dar n-au vrut să-l vândă, dar tot nu e mai bun decât Luis Phelipe, că dacă chiar insistam îl luam. Vă dau 1 milion, dau şi 3 milioane pe un jucător. Acum sunt mult mai bogat decât atunci, dădeam înainte. Nu am dat 3 milioane pe Coman, 2 pe Nedelcu, pe Tănase, 2.2. Nu am ce jucători să iau, nu există.

Ajungând în situaţia că n-ai marfă în România preferi să iei străini, ca să poţi câştiga campionatul. Phelipe are 22 de ani, Baba are 23 de ani, Antwi are 22. Am mers şi pe ajutorul de la Dumnezeu. De 7-8-10 milioane de euro pot fi, că sunt tineri”, a spus Gigi Becali, la Orange Sport.

Marius Ștefănescu se află la Sepsi OSK din iunie 2019. Cotat la 1.4 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, winger-ul mai are contract cu echipa din Sfântu Gheorghe până la finele sezonului 2025/26.

Produs de KSE Târgu Secuiesc (2016-2018) și Sepsi Sf. Gheorghe (-05/2019), Marius Ștefănescu a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la Viitorul Cluj și Sepsi OSK.