Marius Măldărășanu jubilează după victoria împotriva Farului: „E cea mai frumoasă din cariera mea”

Marius Măldărășanu nu a stat pe gânduri după meci și a evidențiat faptul că victoria cu trupa lui Gheorghe Hagi a fost cea mai frumoasă din cariera sa, mai ales că sibienii au câștigat primul meci de pe stadionul pe care l-au inaugurat chiar sâmbătă seară.

„Vă daţi seama că s-a tot încercat ca inaugurarea să se facă mai repede. S-a încercat contra CFR-ului, nu s-a realizat. S-a reuşit cu o echipă foarte puternică, Farul, echipă care domină la momentul ăsta campionatul, dar ne gândeam ca această inaugurare să vină cu un rezultat pozitiv, dar nu ne aşteptam la un astfel de rezultat.

Un rezultat prea dur cu Farul, pentru că am marcat cam tot ce am avut. Am revăzut parcă toată perioada de început de campionat când ne intrau la o ocazie, două, mingile în poartă. După care am avut şi noi o perioadă mai complicată, dar ăsta e fotbalul. Ce e frumos, durează puţin. Sper să avem iar o serie pozitivă.

(n.r. dacă este o victorie specială, într-un context special) Nu m-am gândit la asta, dar acum, da, pot să spun că este cea mai frumoasă victorie din cariera mea de până acum. Dar, din punct de vedere al scorului, a fost un joc foarte tacticizat. Ca şi calitate, aş vrea să joc şi eu un fotbal mai aproape de Farul, din punct de vedere ofensiv.

Noi performanţa am făcut-o. În România, întâi ajungi să faci performanţă şi pe urmă apar condiţiile, infrastructura. Acest stadion, minunat. Ştim foarte bine cum ne-am antrenat, printre bormaşini, macarale, gălăgie, zgomote şi tot aşteptam momentul ăsta.

E foarte greu să joci o sută-două sute de spectatori. Asta e realitatea. Sperăm ca de acum să vină lucrurile mai normale, sponsori. Este clar că este nevoie.

Tot timpul este nevoie de orice jucător care poate veni să ajute echipa. Asta ne-am dorit mereu. Vom analiza şi vedem dacă putem să găsim jucători care pot să se plieze pe ce ne dorim noi şi să putem plăti salariile pe care şi le doresc jucătorii respectivi. Mi-aş dori doi-trei jucători”, a specificat Marius Măldărășanu, după meci.

FC Hermannstadt - Farul Constanța 4-0

Sibienii au început cum nu se putea mai bine. Balaure a deschis scorul din pasa lui Opruț în minutul doi. Același Balaure a realizat „dubla” în minutul 54, iar Buhăcianu a dus scorul la 3-0 în minutul 71. În ulimele minute de joc, Petrescu și-a trecut și el numele pe tabelă (90+4').