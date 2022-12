Reacția lui Denis Alibec după Hermannstadt - Farul 4-0

FC Hermannstadt a surclasat liderul Superligii, Farul Constanţa, cu scorul de 4-0 (1-0), sâmbătă seara, în etapa a 20-a, la inaugurarea noului stadion Municipal din Sibiu.

Silviu Balaure (2, 54), Valentin Buhăcianu (71 - penalty) şi Petrişor Petrescu (90+4 - penalty) au marcat golurile echipei de pe Cibin, într-un meci în care fiecare formaţie a avut câte un jucător eliminat. Mihai Popescu (Farul, 66) şi Saeed Issah (FC Hermannstadt, 76) au primit cartonaşe roşii, după consultarea VAR-ului, pentru faulturi dure la Daniel Paraschiv, respectiv Romario Benzar.

Jucător determinant pentru Farul în acest sezon, Denis Alibec n-a reușit să impresioneze la Sibiu.

”Nu am o explicație. Singurul lucru pe care pot să îl zic este că am fost foarte slabi ca echipă, ca organizare, ca tot. Nu ne-am impus jocul. A venit și golul din startul meciului și s-a pornit o debandadă.

Nu a funcționat nimic. Nu contează pasele. Am vorbit de la început să nu luăm gol. Știam că vor începe tare. Trebuia să fim mai motivați decât ei. Suntem pe primul loc și fără motivație nu putem rămâne acolo.

Nu ne-a afectat atmosfera, am jucat în Giulești, am jucat la U Cluj, nu cred că acesta a fost motivul.

Pe noi ne supără că am pierdut, că nu am reușit să ne impunem jocul și să marcăm. Suntem o echipă ofensivă, este un dezastru că am pierdut cu 0-4”, a declarat Alibec, potrivit Digi Sport.