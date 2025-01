Sibienii s-au deplasat la București vineri seară pentru confruntarea cu campioana en-titre din etapa cu numărul 22 din sezonul regulat al SuperLigii României, la finalul căreia au înregistrat un singur punct.



Marius Măldărășanu e sincer după FCSB - Hermannstadt



Marius Măldărășanu a punctat faptul că dacă Hermannstadt ar fi plecat cu toate cele trei puncte de pe Arena Națională, atunci ar fi fost o victorie norocoasă pentru sibieni.



Antrenorul a evidențiat că echipei i-a lipsit fnalizarea, dar chiar și așa a admis că lotul s-a mai omogenizat.



”Puteam câştiga trei puncte, erau puncte norocoase... Ar fi fost o victorie norocoasă, dar nemeritată. Au calitate în duelurile unu la unu, am văzut o lipsă de încredere ce m-a deranjat. Pasele nu au fost cu încredere în a doua repriză şi nu am reuşit să punem probleme aşa cum ne-am fi dorit.



Ne-a lipsit decizia, ultima fază. Este un punct, am început bine anul. Le-am spus că vreau să ne uităm în sus şi să nu uităm de unde am plecat. Aceste şiruri de rezultate pozitive îţi dau încredere.



Suntem realişti, dar nu uităm de unde am plecat. Am reuşit uşor uşor să ne mai omogenizăm. Ne-au lipsit patru jucători. Ca efort nu am ce să le reproşez, le-am şi dat două zile libere”, a spus Marius Măldărășanu după meci.



FCSB urcă, temporar, pe primul loc în Superliga României, cu 38 de puncte, și poate fi depășită de Universitatea Cluj și Dinamo, dacă acestea vor câștiga meciurile cu Gloria Buzău, respectiv Universitatea Craiova.



Hermannstadt își continuă seria de invincibilitate. Ajunge la opt meciuri consecutive fără înfrângere și ajunge la 27 de puncte, la două distanță de Rapid.



În următoarea etapă, FCSB se va deplasa la Arad pentru meciul cu UTA, iar Hermannstadt va juca tot în deplasare, la Iași, cu Politehnica.