Marius Măldărășanu după a treia înfrângere consecutivă cu Hermannstadt: "Va fi din ce în ce mai greu"

Rapid a deschis scorul prin belgianul Xian Emmers (minutul 75), care a marcat spectaculos, cu călcâiul, după pasa lui Alexandru Ioniţă II, după care Dragoş Grigore (minutul 78) a marcat cu capul, în urma unui corner. Grigore i-a dedicat golul coechipierului său Jayson Papeau, indisponibil mai multe luni din cauza unei accidentări.

Emmers a marcat primul său gol pentru Rapid în campionat, după ce înscrisese în Cupa României (în victorie cu CS Afumaţi, 3-0).

Nou-promovata FC Hermannstadt, revelaţia primei părţi a sezonului, a suferit a treia înfrângere consecutivă.

Ce a declarat Marius Măldărășanu după Hermannstadt - Rapid 0 - 2

"O partidă echilibrată. Ei au avut o primă repriză mai bună, dar până la urmă nu au fost ocazii. Nu prea am multe de spus cu privire la repriza a doua. Am început bine, ocazii mari, o bară... Am avut un blocaj după primul gol, a venit și acel corner, dar nu am ce să le reproșez baieților, au dat totul. Chiar și jocul a fost bun.

Am avut în față jucători cu calitate, dar nu știu, poate meritam un punct. A treia înfrângere consecutivă și va fi din ce în ce mai greu. 15-20 de minute din repriza a doua au fost ale noastre, dar cred că odata cu primul gol am căzut mental. Va trebui să ridicăm capul, urmează un joc de cupă. Vor fi anumite schimbări. Orice meci este greu pentru noi", a declarat Măldărășanu, la DigiSport.