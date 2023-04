FCSB a făcut de-a lungul timpului mai multe solicitări oficiale de a juca în Ghencea, însă CSA Steaua, entitate cu care se află într-o dispută legală de mai mulți ani, a refuzat.

Eduard Novak: "Sper ca Florin Talpan să își schimbe atitudinea. Trebuie administrat ca la Arcul de Triumf"

Eduard Novak spune că oficialii CSA Steaua ar trebui să urmeze exemplul de la Arcul de Triumf. Pe noua arenă, destinată în special rugby-ului, au fost permise și alte evenimente, inclusiv meciuri de fotbal ale lui Dinamo, iar stadionul ar fi pe plus din punct de vedere financiar.

Recent, Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, a anunțat că "atât timp cât voi fi eu aici, FCSB nu va juca în Ghencea". Ministrul Sportului spune că speră ca omul care apără interesele "militarilor" să "își schimbe atitudinea".

"Sincer, am spus tot timpul părerea mea. Uitați-vă la Arcul de Triumf. Din start am spus că o bază sportivă de genul, în care numai gazonul costă 30.000 de euro lunar, trebuie administrată astfel încât costurile să iasă măcar. Acum joacă Dinamo, o să joace Steaua, avem alte evenimente și suntem pe plus la Arcul de Triumf. Și are loc și rugby. Așa trebuie administrat!

La Ghencea cine plătește? Statul plătește. Sper să își schimbe atitudinea (n.r - Florin Talpan). La un moment dat, trebuie să se uite și el în bugetul lui, ce face cu banii aceia", a spus Eduard Novak, la gala Alexandrion.

Florin Talpan a spus cum ar putea juca FCSB în Ghencea: "Doar dacă plătesc cele 37 de milioane de euro"

Florin Talpan a nuanțat însă problema stadionului, susținând că este dispus să o lase pe FSCB să dispute meciurile de pe teren propriu în Ghencea dacă Gigi Becali își achită datoria istorică pe care o are față de clubul Armatei: 37 de milioane de euro.

„(n.r. – spuneați ceva mai devreme despre datoria istorică pe care ar avea-o Gigi Becali de 37 de milioane de euro?) Să îi plătească și de mâine să vină să joace în Ghencea! (n.r. – este definitivă decizia?) Nu este definitivă, dar el a fost notificat să plătească acea datorie. Dar vor urma dosare și nu e nicio problemă. Nu va scăpa de lucrul acesta”, a spus Florin Talpan, potrivit Fanatik.