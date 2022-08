Marius Croitoru face praf sistemul VAR: "Nu e posibil! Mai rău ne încurcă decât să ne ajute"

Marius Croitoru critică sistemul VAR

Unicul gol al meciului a fost marcat de Sidibe, în minutul 44, însă reluările par să arate că reușita a fost precedată de un henț. Totuși, golul a fost validat de VAR.

O altă fază controversată a existat în minutul 19. Claudiu Bălan a înscris pentru FC U Craiova, iar golul a fost inițial validat de Horațiu Feșnic. Ulterior, reușita a fost anulată din camera VAR pentru ofsaid.

La finalul partidei, Marius Croitoru, antrenorul lui FC U Craiova, a criticat sistemul VAR, spunând că mai mult încurcă decât să ajute.

"Un meci teribil de greu. Am câștigat împotriva unei echipe foarte bune. O victorie muncită, ținând cont că Sidibe a luat roșu în minutul 60 și ceva. Să joci în 10 oameni contra lui Sepsi e foarte dificil. Am făcut anumite schimbări, dinamica s-a schimbat puțin, au apărut jucători noi. Nu-l mai avem pe Compagno, care era punct fix, ținea de mingi și le dădea posibilitatea celorlalți să vină peste linia mingii.

Din câte am auzit, n-ar fi fost ofsaid, iar la gol ar fi fost (n.r - henț). Am așteptat toți acest sistem și din păcate mai rău ne încurcă și practic nu ne ajută cu nimic. Am tot așteptat, urlam toată ziua la TV, dar a venit VAR-ul și mai rău ne încurcă decât să ne ajute. Nu e posibil. S-au supărat când am spus că avem cel mai slab VAR. Ce vreți să spunem? Dacă nu vezi nici niște lucruri clare cu VAR-ul, atunci unde e problema?

Acum îl avem dor pe Bălan vârf. N-am avut posibilitatea să aducem altul. Am încerct să venim cu George Ganea, dar nu e încă la nivelul de pregătire dorit de mine. D-asta l-am tras în bandă.

Din câte am vorbit cu nea Adi, a spus că e în discuții cu un atacant foarte bun. Dacă nu se reușește, voi încerca să fac rezultate cu atacații pe care îi avem", a spus Marius Croitoru.

În urma acestei victorii, FCU Craiova a urcat pe locul 10, cu 10 puncte, la egalitate cu Sepsi.