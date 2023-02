Marian Iancu spune din cauza cui Poli Timișoara nu a câștigat titlul: „Mă oprea cu liota lui de arbitri!”

Marian Iancu (57 ani) a fost unul dintre cei mai influenți oameni din fotbalul românesc. În cei 6 ani în care a finanțat Politehnica Timișoara a reușit să termine în două rânduri pe locul secund în campionat și să ajungă tot de atâtea ori în finala Cupei României. A izbutit performanța de a o bloca pe Shakhtar Donetsk, condusă de Mircea Lucescu (77 ani), din drumul spre grupele UEFA Champions League.

Marian Iancu îl acuză pe Mircea Sandu că i-a blocat Politehnicii Timișoara drumul spre titlu

La mai bine de un deceniu de când nu se mai implică în fotbal, Marian Iancu a dezvăluit că din cauza lui Mircea Sandu (70 ani), și a influenței sale, Politehnica Timișoara nu și-a trecut titlul în palmares.

„De două ori vicecampion și de două ori finalist al Cupei. Plus în fiecare an în cupele europene. Am fost o echipă puternică și am construit un club puternic, dezvoltat! Am scos multe generații de jucători.

Eu nu puteam să trec o barieră pentru că eram oprit de Mircea Sandu! Mircea Sandu mă oprea cu toată liota lui de arbitri. Toată gașca lui de arbitri. Exista un grup de elită al arbitrajului care făcea diferențele. Lucrurile erau clare! Porumboiu venind din tagma arbitrilor, pe el nu-l putea păcăli nimeni. El a înțeles și le-a simțit! Trebuia să fim lăsați să concurăm”, a declarat Marian Iancu pentru gsp.

Prima intervenție publică a lui Marian Iancu de la eliberare (20.01.2023)