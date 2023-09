Cum a comentat Aurelian Chițu neconvocarea la echipa națională + reacție după victoria cu Dinamo

Unicul gol al partidei a fost reuşit de William Baeten (61), cu o execuţie superbă, preluare pe piept şi şut de la 22 de metri, la puţine secunde după ce portarul Adnan Golubovic îl blocase salvator pe Benjamin van Durmen.

Dinamo a avut două ocazii bune de a marca, prin Dennis Politic (78), cu un şut din întoarcere, respins de Robert Popa, şi un şut în bara transversală trimis de Cristian Costin (90+3).

FCU Craiova a fost condusă de antrenorul interimar Florin Drăgan și se află la a doua victorie consecutivă, după 4-0 cu Farul Constanța. Dinamo a obţinut un singur punct în ultimele trei etape şi a marcat doar un gol.

Ce a declarat Aurelian Chițu după victoria cu Dinamo

Atacantul celor de la FCU Craiova a vorbit despre meciul disputat pe Ștefan cel Mare, iar la finalul interviului a oferit o opinia și despre discuțiile apărute în jurul său despre neconvocarea la echipa națională.

"Am câștigat cele trei puncte, după un joc nu tocmai bun. Am suferit. Important e că am reușit să câștigăm. Era important să luăm cele trei puncte.

Nu-mi aduc aminte un meci în care am alergat atât de mult. Tot noi am fost mai periculoși în rândul ocaziilor. Suntem pe un drum bun, nu trebuie să credem că suntem foarte buni. Vine meciul cu Oțelul. Treaba noastră este să jucăm fotbal.

Nu știu ce să zic (n.r despre echipa națională). Nu am fost acolo, vom vedea. Nu vreau să vorbesc. Am spus că oricine își doreștesă fie acolo", a spus Aurelian Chițu, la finalul partidei.