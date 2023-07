"Mă cred nebun". Alex Mitriță a vorbit deschis despre ofertele "pe bani mulți" refuzate pentru a veni la Universitatea Craiova

Extrema stânga de 28 de ani a venit de la Al Raed și a semnat un contract valabil pentru următoarele trei sezoane.

La Universitatea Craiova, fotbalistul a adunat 60 de meciuri în care a marcat 29 de goluri și a oferit 11 pase decisive. De asemenea, și-a trecut în palmares și Cupa Românie cu oltenii, în sezonul 2017-2018.

Alex Mitriță a "ales cu inima" Universitatea Craiova



Mijlocașul de 28 de ani a dezvăluit că a refuzat oferte importante, pe bani mulți, pentru a se întoarce acasă.

"Îmi doream de mult timp să revin la Craiova. după patru ani petrecuți în afară, sunt fericit că m-am întors acasă, să fiu alături de familie. Știți ce înseamnă pentru mine această echipă. Mulți mă cred nebun, dar îmi doresc să câștig un titlu cu această echipă.

S-a tot vorbit. Au fost foarte multe oferte pe bani mulți. Mulți mă cred nebun că am făcut acest pas. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am făcut mulți bani, dar, în acel moment, banii nu mai erau importanți. Stabilitatea familiei contează mai mult.

Va fi un campionat foarte interesant. Revin echipe de tradiție, puternice. Majoritatea echipelor s-au întărit, dar nu putem spune care este mai bună. Trebuie să dăm totul la fiecare meci.

Nu vreau să mă gândesc departe în acest moment. Nu am venit la Craiova să mă gândesc la o plecare după jumătate de an sau un an. Am renunțat la foarte mulți bani. Nu pot vorbi, dar au fost foarte mulți bani la mijloc. Am ales cu inima, să fiu alături de echipă, de familia mea. Nu vreau să mă gândesc că am renunțat la foarte mulți bani.

E un start de sezon foarte greu. Nu vreau să mă gândesc că sunt două echipe nou promovate. Trebuie să ne intre în cap că nu vor fi meciuri ușoare. Vreau să fiu cât mai mult implicat la echipă, să acumulăm cât mai multe puncte. Când eram mic mă gândeam să dau cât mai multe goluri, acum mă gândesc la colectiv", a spus Alex Mitriță, la Digi Sport.