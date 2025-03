Afectată de probleme financiare, Gloria Buzău a clacat din start în Gruia. CFR Cluj avea 3-0 încă din minutul 20, după dubla lui Louis Munteanu și golul lui Mohammed Kamara. În actul secund, ardelenii au mai punctat de trei ori: Kamara a făcut dubla, Munteanu a reușit tripla, iar Păun a înscris și el.

Eugen Neagoe, absent de la conferința de presă de după CFR Cluj - Gloria Buzău 6-0

Eugen Neagoe, antrenorul Gloriei Buzău, nu a participat la conferința de presă de după meci. Tehnicianul a acuzat o stare de rău și a trimis antrenorul de portari să îi țină locul.

"I s-a făcut rău. Știți că a avut niște probleme în ultima perioadă. Sper să fie totul în regulă cu dânsul. Sper să fie bine, să nu fie ceva serios. Se simțea foarte rău.

Dânsul cu siguranță vă putea explica mai bine. Eu nu pot să-mi explic ce se întâmplă. Eu cred în echipa asta, cred că are jucători de calitate. În tur, domnul Dan Petrescu chiar ne-a lăudat și a spus că a câștigat cu noroc la Buzău.", a spus colaboratorul lui Eugen Neagoe, Bogdan Pîrvu.

Pîrvu spune că restanțele salariale vor ajunge curând la două luni, însă nu aspectul financiar este considerat cel mai important.

"Cred că totul s-a decis pentru că am luat gol foarte repede. A urmat golul doi și echipa nu avea un moral bun, mai ales că etapa trecută am fost egalați la ultima fază. Totuși, eu sper ca de mâine încolo să fie un moment zero și să arătăm cu totul altfel pentru că șanse ar fi în continuare. Suntem la doar 4 puncte de un loc de baraj. Să vedem ce se va întâmpla de mâine.



Pe data de 15 se fac două luni de neplată a salariilor. Nu știu dacă asta e cea mai mare problemă la Buzău. Nu cred că trebuie să ne mai gândim atât de mult la bani, ci să strângem rândurile, iar de mâine să fie un moment zero. Trebuie să ducem campionatul până la capăt, dar în ritmul ăsta ne pierdem timpul.



Jucătorii sunt și ei oameni. Când începi meciul de la 1-0, clar ți se pune plumb în picioare. Etapa trecută, egalați la ultima fază când aveam trei puncte în buzunare", a mai spus Bogdan Pîrvu.

Gloria Buzău este ultima clasată din Superliga și va intra în play-out cu doar 10 puncte.